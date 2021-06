Come combattere il caldo in smart working: integratori, ventilatori e altro

C'è un vantaggio innegabile in ufficio rispetto alla postazione di lavoro casalinga: la battaglia contro il caldo, soprattutto in questo primo afflato di estate. In casa non è semplice avere in postazione un deumidificatore o un climatizzatore: non tutti hanno la possibilità di realizzare un ufficio in tutto e per tutto, dunque la battaglia contro il caldo spesso diventa uno sforzo di resilienza (ouch!) contro polsi appiccicaticci e aerazioni con ventilatori improbabili.

Le soluzioni su questo fronte sono varie e non a caso proprio in queste settimane Amazon sta proponendo una serie di offerte dedicate proprio alla prima lotta contro il caldo, che ogni anno porta avanti medesimi driver e, soprattutto in questa stagione, vede molte persone a combattere in solitudine, dalla propria postazione di home working, contro le temperature in impennata.

Ma quanto occorre spendere per creare il giusto contesto di lavoro attorno a sé? Non troppo, se si scelgono i dispositivi e gli sconti giusti.

Ventilatore (-40%)

Una prima buona opzione low-cost è un ventilatore da tavolo che, grazie ad un coupon del 40%, passa da 59,99 euro a 35,99 euro. Tre modalità, velocità turbo, rotazione orizzontale di 90° e massima silenziosità per un primo intervento drastico nelle giornate peggiori.

Deumidificatore (-32%)

Eliminare semplicemente l'umidità può avere un effetto incredibilmente positivo sulla temperatura percepita, molto più elevato di quanto spesso non ci si aspetti. Se l'umidità è il fattore determinante, allora non resta che chiudere tutto e provare un deumidificatore calibrato per superfici massime da 30 metri quadri, ideale per una sola stanza e gestibile con timer automatici che fin dal primo mattino possono preparare il giusto “clima” in vista della prima accensione del PC. 32% di sconto, 45,59 euro finali.

Raffrescatore

Un raffrescatore non è un climatizzatore, ma ha funzionalità similari che, in ottica low cost, può offrire un sollievo importante nei mesi più caldi e può rivelarsi ideale per risolvere il problema nella piccola stanza di un ufficio in smart working. La soluzione Aigostar 33JTJ in offerta in questi giorni vede il prezzo cadere del 20%, da 149,99 a 119,99 euro, per 15 litri di fresco a 60W di potenza.

Integratori alimentari

Un aiuto può arrivare dall'esterno, ma un aiuto può arrivare anche dall'interno: gli integratori alimentari possono infatti dare un contributo importante alla concentrazione durante questa fase di passaggio verso la stagione calda, contribuendo a mantenere alte le performance anche se si opera in una situazione di caldo eccessivo. Due esempi:

Sui climatizzatori le offerte non sono al momento particolarmente interessanti, ma se si trova su Amazon un prodotto confacente alle proprie necessità lo si può mettere subito nel carrello in attesa del Prime Day, potendo così verificare facilmente a partire da lunedì 21 giugno eventuali sconti improvvisi sul prodotto stesso.

Il caldo può influire moltissimo sulle performance di lavoro, così come sulla qualità del sonno ed il benessere fisico. Ciò è a maggior ragione vero dopo un anno come quello vissuto, con molti lavoratori spostatisi dall'ufficio alla propria abitazione e ancora disorganizzati di fronte a questo ulteriore ostacolo. Ma le soluzioni possono essere semplici e a portata di mano: ognuno potrà trovare la propria, in base al contesto lavorativo che ci si è riusciti ad organizzare.