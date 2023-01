Caleidoscopio: guarda subito la serie in streaming

Il nuovo anno è partito forte su Netflix, con l’arrivo nel catalogo di una nuova serie molto particlare e che merita di essere inserita nella lista di quelle da vedere: Caleidoscopio. Una produzione definita unica da Giancarlo Esposito, una delle sue stelle, reso celebre dall’interpretazione di Gus Fring nella in Breaking Bad. Inizia subito lo streaming degli episodi. Il motivo? Non è lineare, gli episodi possono essere guardati nell’ordine che si preferisce.

Guarda in streaming la nuova serie Caleidoscopio

La trama racconta di un ladro professionista e della sua banda che tentano un colpo tanto epico quanto complesso, dal valore pari a sette miliardi di dollari. Tra gli ostacoli che si trovano ad affrontare, anche tradimenti, avidità e altre minacce che mettono a rischio il piano. Di seguito il trailer (in inglese, ma gli episodi sono in italiano), rigorosamente senza spoiler.

Fanno parte del cast di attori, oltre al già citato Giancarlo Esposito, anche Rufus Sewell, Paz Vega, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Tati Gabrielle e Peter Mark Kendall. La serie vanta anche lo zampino di Eric Garcia e Ridley Scott. Si basa su una storia vera: la rapina in questione è effettivamente avvenuta negli Stati Uniti.

Chiudiamo con una curiosità su Caleidoscopio, ciò che la rende unica come anticipato in apertura: ognuno degli episodi (già tutti disponibili in streaming) ha il nome di un colore. Nel dettaglio sono Nero, Giallo, Verde, Blu, Arancione, Viola, Rosso, Rosa e Bianco. La particolarità è che li si può vedere nell’ordine che si preferisce, trattandosi di una narrazione non lineare, per un’esperienza originale e a sua modo interattiva.

