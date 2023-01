Call My Agent: Pierfrancesco e Anna, Matilda in streaming

Una delle serie che più stanno catalizzando l’attenzione del pubblico è senza dubbio Call My Agent: Italia, che oggi vede debuttare due nuovi episodi dedicati rispettivamente alla coppia Pierfrancesco Favino-Anna Ferzetti e a Matilda De Angelis, già disponibili per lo streaming insieme ai precedenti. L’altra migliore uscita del momento è The Last of Us: si tratta in entrambi i casi di contenuti in esclusiva Sky.

Call My Agent: in streaming Pierfrancesco e Anna, Matilda

Dopo aver assistito alla trasformazione di Paola Cortellesi in Tuskia e al monologo di Paolo Sorrentino a proposito dell’entusiasmo immotivato (visibile qui sotto), siamo pronti per un’altra full immersion nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ad accompagnarci per mano sono di nuovo i soci della potente agenzia CMA alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, raccontandoci i retroscena dello show business attraverso le loro quotidiane disavventure.

A comporre la prima stagione di Call My Agent: Italia sono in totale sei episodi. Hai la possibilità di guardare subito i primi quattro.

Paola: Paola Cortellesi si prepara a interpretare la regina in una grande serie internazionale, ma la lotta per la corona si rivelerà all’ultimo sangue ; Paolo: Paolo Sorrentino ha avuto una nuova grande idea e alla CMA farebbero qualunque cosa pur di compiacerlo. Ma forse questa non è una buona idea ; Pierfrancesco e Anna: Pierfrancesco Favino si è un po’ troppo immedesimato nel suo ultimo ruolo. Disperata, Anna Ferzetti chiede aiuto a Lea per farlo tornare in sé . Matilda: Matilda de Angelis rimane vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischia di travolgere la CMA e Vittorio medita di abbandonare la nave .

Gli ultimi due arriveranno la prossima settimana, sempre come esclusiva Sky accessibile con l’ offerta Sky Q (30 giorni a soli 9 euro). I protagonisti saranno Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.