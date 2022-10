Call of Duty MW2: 72MB su disco, 150GB in download

Ci siamo, uno dei giochi più attesi della stagione videoludica sta per fare il suo debutto ufficiale su tutte le piattaforme, stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare 2. Arriverà domani, venerdì 28 ottobre. Molti hanno scelto di effettuare il preordine della copia fisica, preferendola a quella digitale, così da poterla aggiungere alla propria collezione ed esporre sullo scaffale. Questo non eviterà loro un pesante e lungo download.

Lo strano caso di Call of Duty: Modern Warfare 2

Chi ha già ricevuto a casa il disco, nella sua versione PS5, ha infatti potuto verificare che il supporto contiene solo 72 MB di dati (per la precisione 72,23 MB). Per avviare il titolo è però necessario armarsi di molta pazienza e scaricare un pacchetto da oltre 150 GB (esattamente 151,40 GB senza i pack extra), con buona pace di chi ancora non è raggiunto dalla fibra. In altre parole, se ne va una fetta importante dello storage interno.

Nel dettaglio, la versione base di Call of Duty: Modern Warfare 2 pesa circa 35 GB, ma a questa vanno aggiunti i pacchetti relativi a ogni singola modalità. Per la campagna principale, ad esempio, ne servono due da 16,70 GB complessivi. C’è poi l’update alla versione 1.03 da 40 GB già live, la patch del day one. Sulla console PS4 le cose vanno diversamente, con un download totale da poco più di 61 GB.

