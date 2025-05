Cambia caldaia a partire da 99 euro al mese a tasso zero con Eni Plenitude

L’acquisto di una nuova caldaia ad alta efficienza consente di ridurre i consumi e, di conseguenza, risparmiare sulla bolletta. A questo proposito vi segnaliamo la nuova offerta Ogni Ambiente di Eni Plenitude, grazie alla quale è possibile cambiare caldaia a partire da 99,96 euro al mese per 24 mesi a tasso zero (l’importo totale dovuto è pari a 2.399 euro, ndr). La caldaia oggetto della promozione è la EGEL32x, che permette di diminuire i consumi fino al 30%. Insieme alla caldaia, il tecnico di Eni fornirà anche un sopralluogo gratuito, un’installazione a regola d’arte e il termostato HiComfort. Ogni utente può poi avvalersi di servizi aggiuntivi, tra cui l’estensione della garanzia fino a 10 anni, la manutenzione periodica e le opere accessorie, tra cui scarico fumi e condensa più kit salvascaldaia. Nell’eventualità si preferisse il pagamento in un’unica soluzione al posto del pagamento a rate, è possibile completare l’acquisto subito versando 2.399 euro (prezzo del bene).

L’offerta Ogni Ambiente di Eni Plenitude

Ricapitolando, quindi, la nuova promozione di Eni Plenitude denominata Ogni Ambiente permette di acquistare la caldaia EGEL32x con termostato smart, più sopralluogo, installazione e prima accensione, in 24 rate mensili a partire da 99,96 euro a interessi zero, oppure direttamente 2.399 euro in un’unica soluzione.

Per beneficiare dell’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Eni Plenitude, individuare la sezione La tua caldaia in pochi passaggi e premere sul pulsante Voglio essere contattato: dopo aver completato il form online, ri riceverà una proposta dai consulenti di Eni con le condizioni contrattuali da confermare, dopodiché si fisserà l’appuntamento per il sopralluogo di verifica fattibilità, quindi in caso di esito positivo si procederà con l’installazione e il collaudo della caldaia.

L’offerta a tasso zero di Eni Plenitude per l’acquisto di una nuova caldaia è valida fino al 29 giugno 2025.