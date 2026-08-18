Cambia il contatore di YouTube: basta aprire un video per il +1

Rischia di passare inosservata una novità appena annunciata da YouTube e potenzialmente in grado di cambiare un aspetto fondamentale della piattaforma: come funziona il contatore delle visualizzazioni. A partire dalla prossima settimana, più precisamente da lunedì 24 agosto, scatterà il +1 quando inizierà la riproduzione, senza che debba essere rispettato un tempo minimo di visione (fino a oggi stabilito in 30 secondi). Sarà dunque sufficiente caricare il primo fotogramma del filmato e poi chiudere.

YouTube: basterà aprire il video per il +1

La modifica varrà per tutti i formati ovvero per i video tradizionali, per gli Shorts e per le dirette, proprio con l’obiettivo di uniformare il metodo utilizzato (è già così per gli Shorts dallo scorso anno). La conseguenza è facile da immaginare: molte più view per tutti, adottando un approccio simile a quello già implementato da social come Instagram e TikTok.

C’è chi teme che questo cambiamento possa in qualche modo premiare chi pubblica contenuti di bassa qualità. E nell’era dell’AI slop sembra poter essere una paura giustificata.

Visualizzazione e visione sono cose diverse

L’effetto immediato della modifica è slegare il concetto di visualizzazione a quello di visione. Se fino a oggi i due sono stati a grandi linee sovrapposti, richiedendo almeno 30 secondi di riproduzione per far scattare il +1, dal 24 agosto non sarà più così. Nel lungo periodo, i creatori dovranno tenerlo in considerazione. Chi investe in pubblicità guarderà sempre più al reale coinvolgimento degli spettatori e sempre meno a quel numerino che compare sotto ai filmati.

Potrebbe essere anche un incentivo a cambiare la struttura dei video. Al momento, molti sfruttano lo stratagemma delle introduzioni proprio per tenere incollato il pubblico e arrivare a quel mezzo minuto necessario a far salire il contatore. Non sarà più necessario.

A proposito di novità, proprio la scorsa settimana YouTube ha confermato il raddoppio delle soglie da raggiungere per poter accedere al programma di monetizzazione. L’annuncio non è stato accolto nel migliore dei modi, soprattutto da chi è appena arrivato sulla piattaforma con l’obiettivo di guadagnare.