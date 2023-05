Cambia la tua vita con Fineco, il conto che ti regala 12 mesi di canone

Stai cercando una banca innovativa, conveniente e affidabile? Fineco è la soluzione ideale per semplificare la tua vita con un solo clic, ma anche perché in questo periodo regala 12 mesi di canone.

Fineco è una delle banche più stabili in Italia (CET1 del 20,8%), classificata anche da Forbes come la Banca numero 1 nel nostro Paese nel 2022.

Grazie a Fineco, puoi gestire il tuo denaro in modo semplice e veloce grazie al conto multivaluta.

La maggior parte delle operazioni sono gratuite, tra cui i bonifici SEPA, i prelievi presso gli ATM in Italia su circuito Bancomat, i pagamenti MAV e RAV, i versamenti in contanti e di assegni, gli addebiti SDD, i libretti assegni, i pagamenti delle tasse F24, e il servizio di custodia e trasferimento automatico di fondi e titoli.

Inoltre, come dicevamo, se diventi un nuovo cliente Fineco, il canone per te sarà gratuito per un anno.

Alla scadenza della promo, pagherai soltanto 3,95 euro al mese, con la possibilità di azzerare il canone se rispetti particolari condizioni, come ad esempio essere un Under 30.

Fineco ti regala 12 mesi di canone, ma anche tanti vantaggi

Con Fineco, hai il pieno controllo del tuo denaro e puoi dimenticare benissimo il portafoglio. Grazie al servizio di prelievo intelligente da Atm UniCredit, puoi accedere ai tuoi fondi in modo facile e sicuro tramite un QR Code sul tuo smartphone.

Inoltre, con la funzionalità Tap&Go, effettuare pagamenti con il tuo telefono o smartwatch è semplice e veloce.

Con Fineco Pay, invece, scambierai denaro in tempo reale con i tuoi contatti, ma potrai anche inviare bonifici istantanei in un attimo.

Se desideri fare degli investimenti, la sezione dedicata di Fineco ti consente di fare operazioni nelle principali borse globali e in molteplici settori attraverso il tuo conto multivaluta.

Potrai trovare indici, materie prime, azioni, coppie di valute o criptovalute, tutto ciò che vorrai insomma.

Se vuoi aprire il conto, clicca sul link qui sotto:

Se lo fai entro il 30 giugno 2023, Fineco ti regala 12 mesi di canone. Cosa chiedere di più a un conto online?

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com