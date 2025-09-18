 Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre
Sulla piattaforma digitale terrestre è cambiata la programmazione per 6 canali radiotelevisivi su scala nazionale: scopri la novità.
Torniamo a parlare di digitale terrestre dopo i recenti aggiornamenti che hanno riguardato la numerazione LCN nazionale e le frequenze dei multiplex. Infatti, proprio nelle prime ore della mattina, grazie ai colleghi di Italia in Digitale, abbiamo scoperto che ben 6 canali radiotelevisivi hanno cambiato la loro programmazione.

  • CANALE 144, disponibile alla LCN 144, e CANALE 263, disponibile alla LCN 263, ora ripetono la commerciale CANALE 162 invece di STARMARKET.
  • CANALE 232, disponibile alla LCN 232, al momento trasmette la programmazione di CHANNEL 24 e PROMO FOOD.
  • CANALE 230, disponibile alla LCN 230, adesso trasmette le programmazioni di LA 4 ITALIA e non più le trasmissioni di CANALE 137.
  • CANALE 137, disponibile alla LCN 137, ora ripete la programmazione di RETE ITALIA.
  • GOLD TV ITALIA, alla LCN 128, ora è presente al posto di STARMARKET alla LCN 250 con l’identificativo PROMO SPORT.

Digitale Terrestre: le programmazioni sul multiplex PERSIDERA 1

Oggetto di questo aggiornamento di programmazioni è il MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre.

  • NOVE (LCN 9,109,509)
  • Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
  • HGTV – Home&Garden (LCN 56)
  • Motor Trend (LCN 59)
  • SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
  • iL61 (LCN 61,561)
  • ALMA TV (LCN 65,565)
  • Deejay TV HD (LCN 69,569)
  • ITALIA CHANNEL (LCN 123)
  • GOLD TV ITALIA (LCN 128)
  • LA 4 ITALIA (LCN 129)
  • CHANNEL 24 (LCN 130)
  • RETE ITALIA (LCN 131)
  • LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
  • STARMARKET (LCN 140)
  • Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
  • CANALE 144 (CANALE 162) (LCN 144)
  • Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
  • TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
  • CANALE 162 (LCN 162)
  • PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
  • PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
  • PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
  • PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
  • PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
  • PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
  • CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
  • CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
  • CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
  • CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
  • PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
  • CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
  • PAROLE DI VITA (LCN 245)
  • PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
  • CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
  • RDS Social TV (LCN 265)
  • Radio Capital (LCN 713)
  • Radio Deejay (LCN 714)
  • Radio m2o (LCN 715)
  • RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
  • Radio Maria (LCN 789)
Fonte: Italia in Digitale

