Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre

Torniamo a parlare di digitale terrestre dopo i recenti aggiornamenti che hanno riguardato la numerazione LCN nazionale e le frequenze dei multiplex. Infatti, proprio nelle prime ore della mattina, grazie ai colleghi di Italia in Digitale, abbiamo scoperto che ben 6 canali radiotelevisivi hanno cambiato la loro programmazione.
- CANALE 144, disponibile alla LCN 144, e CANALE 263, disponibile alla LCN 263, ora ripetono la commerciale CANALE 162 invece di STARMARKET.
- CANALE 232, disponibile alla LCN 232, al momento trasmette la programmazione di CHANNEL 24 e PROMO FOOD.
- CANALE 230, disponibile alla LCN 230, adesso trasmette le programmazioni di LA 4 ITALIA e non più le trasmissioni di CANALE 137.
- CANALE 137, disponibile alla LCN 137, ora ripete la programmazione di RETE ITALIA.
- GOLD TV ITALIA, alla LCN 128, ora è presente al posto di STARMARKET alla LCN 250 con l’identificativo PROMO SPORT.
Digitale Terrestre: le programmazioni sul multiplex PERSIDERA 1
Oggetto di questo aggiornamento di programmazioni è il MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre.
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Motor Trend (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- iL61 (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- CHANNEL 24 (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (CANALE 162) (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
Fonte: Italia in Digitale
Pubblicato il 18 set 2025
