Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre

Torniamo a parlare di digitale terrestre dopo i recenti aggiornamenti che hanno riguardato la numerazione LCN nazionale e le frequenze dei multiplex. Infatti, proprio nelle prime ore della mattina, grazie ai colleghi di Italia in Digitale, abbiamo scoperto che ben 6 canali radiotelevisivi hanno cambiato la loro programmazione.

CANALE 144 , disponibile alla LCN 144, e CANALE 263 , disponibile alla LCN 263, ora ripetono la commerciale CANALE 162 invece di STARMARKET.

CANALE 232 , disponibile alla LCN 232, al momento trasmette la programmazione di CHANNEL 24 e PROMO FOOD.

CANALE 230 , disponibile alla LCN 230, adesso trasmette le programmazioni di LA 4 ITALIA e non più le trasmissioni di CANALE 137.

CANALE 137 , disponibile alla LCN 137, ora ripete la programmazione di RETE ITALIA.

GOLD TV ITALIA, alla LCN 128, ora è presente al posto di STARMARKET alla LCN 250 con l'identificativo PROMO SPORT.

Digitale Terrestre: le programmazioni sul multiplex PERSIDERA 1

Oggetto di questo aggiornamento di programmazioni è il MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre.