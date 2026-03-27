Cambio dell'ora: attenzione a sonno e smartphone, cosa fare

Ci siamo: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo ci sarà il cambio dell’ora. Tornerà l’ora legale e dormiremo 60 minuti in meno, questo è un dato di fatto. I nostri dispositivi si aggiorneranno da soli, ma per noi lo spostamento in avanti delle lancette potrebbe avere qualche ripercussione sull’orologio biologico.

Torna l’ora legale, occhio allo smartphone

L’impatto di questa variazione sul nostro organismo e sulla nostra salute è più importante di quanto si potrebbe pensare. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, il giorno successivo al cambio dell’ora in primavera si registra un incremento fino al 4% nel numero dei casi di infarto miocardico acuto (IMA). Un’altra ricerca comparsa sul Journal of Applied Psychology sostiene invece che gli infortuni sul lavoro aumentino mediamente fino al 6%. E una dinamica simile interessa gli incidenti stradali.

Questo è da imputare alla privazione del sonno, anche 60 minuti in meno possono fare la differenza, alterando il metabolismo e mettendo a dura prova l’organismo. C’è chi avverte di più l’alterazione del ritmo circadiano e chi meno. Ci sono però alcuni consigli che vanno bene per tutti e uno di questi è certamente quello di evitare la luce artificiale nelle ore serali. Può tornare utile sforzarsi di non rimanere di fronte allo schermo di smartphone, tablet e TV. Se proprio non si riesce a resistere, attivare almeno i filtri che riducono l’emissione della luce blu, ormai presenti in ogni dispositivo.

Alcune app per smartphone possono aiutare

È possibile anche ricorrere ad alcune applicazioni che hanno proprio l’obiettivo di diminuire gli effetti negativi di questo mini jet lag, a patto ovviamente di non rimanervi incollati. Una di queste è Timeshifter, disponibile per Android e iOS, nata per chi viaggia e utilizzata persino dagli astronauti della NASA. Fornisce consigli sull’esposizione alla luce, sull’assunzione di caffeina e su altri fattori che potrebbero influire. Se il problema è l’insonnia, BetterSleep (Android, iOS) o Calm (Android, iOS) aiutano a rilassarsi e ad addormentarsi attraverso suoni studiati ad hoc e meditazioni guidate.

L’ora legale che entrerà in vigore domenica 29 marzo rimarrà fino all’autunno. Il ritorno all’ora solare è previsto per il 25 ottobre 2026.