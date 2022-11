Come vedere Camerun-Serbia in streaming

Camerun-Serbia è la sfida tra due nazionali alla disperata ricerca di punti, dopo le sconfitte nel primo turno dei mondiali di calcio in Qatar maturate rispettivamente contro Svizzera e Brasile, le altre due partecipanti al gruppo G. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 11:00 di lunedì 28 novembre, nella cornice dell’impianto Al Janoub Stadium di Al-Wakrah. Ecco come puoi vedere la partita in diretta streaming gratis.

Camerun-Serbia: guarda la partita in diretta streaming

È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay, essendo il torneo un’esclusiva del servizio pubblico. Non servono abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento, è accessibile da tutti in modo libero, da smartphone, tablet e computer oltre che dai televisori connessi a Internet. Inoltre, chi si trova a casa può seguirla in chiaro sui tradizionali canali TV (Rai 2), a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile.

In passato, nella loro storia, le due nazionali si sono incontrate una sola volta: è accaduto nel giugno 2010 per un’amichevole. A uscire a testa alta dal confronto furono gli europei, con il risultato di 4-3 maturato di fronte al proprio pubblico. Anche in questo caso, la squadra di Milinkovic-Savic e Vlahovic parte con il favore dei pronostici, ma come abbiamo già avuto modo di vedere la competizione riserva parecchie sorprese.

Ecco la classifica del gruppo G al termine del primo turno.

Brasile: 3 punti; Svizzera: 3 punti; Camerun: 0 punti; Serbia: 0 punti.

È possibile guardare Camerun-Serbia anche dall’estero, in diretta streaming e con telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

