Campionato e Champions a 75 pollici? Con il Black Friday puoi

La pausa Nazionale non è andata in archivio come avremmo tutti sperato, ma è già ora di guardare oltre: il Campionato è ripartito e la Champions League sta per tornare con le ultime sentenze dei gironi di qualificazione. Soprattutto, sta per arrivare il Natale e si porterà appresso una tentazione: perché non cambiare quel vecchio televisore ed approfittare degli sconti del Black Friday per cambiare faccia al tuo salotto ed alle tue emozioni sportive? Hisense sa come si fa.

350 euro di sconto, 75 pollici di emozioni

Quelle che prima potevano sembrare specifiche irraggiungibili, oggi sono alla portata di mano per chiunque. Hai sempre sognato 75 pollici, hai sempre voluto un QLED, hai visto da tempo la gamma tv del gruppo, hai sentito parlare della qualità del marchio. A questo punto non vuoi porre limiti alla tentazione: 350 euro di sconto per questa Hisense 75A78GQ sono troppo golosi per non cedere ora, nel miglior momento per fare una scelta di questo tipo.

Non c'è Bonus TV che regga: questo sconto supera qualsiasi altra opzione alternativa grazie a un taglio del 25% che porta il prezzo a soli 1049 euro. A quel punto avrai il 4K a portata di mano, avrai le emozioni FullHD di DAZN disponibile da oggi, avrai la sigla della Champions pronta a suonare nelle tue emozioni.

Mentre ti godi Lazio-Juventus o Inter-Napoli inizia a pensarci: 75 pollici sono tutt'altra cosa e ora te li puoi permettere.