Campione di fotografia: trasforma il tuo smartphone con il kit 11 in 1

Un kit stravagante che sicuramente non è da tutti acquistare ma che in una mossa ti permette di trasformare degli scatti qualunque in vere e proprie opere d’arte. Si tratta di un set di lenti aggiuntive, 11 in particolare, che attribuiscono al tuo obiettivo avanzato degli effetti aggiuntivi.

Semplicissimo da utilizzare e pressoché universale, te lo porti dietro e vedi come il tuo profilo social cambia storia. Te lo propongo non solo perché è interessato ma perché è in promozione, se sei interessato affrettati perché le ore sono contate. Lo fai diventare tuo con soli 22,49€ con un click su Amazon.

Kit obiettivi aggiuntivi: 11 in 1 per effetti strabilianti

Da utilizzare è semplicissimo questo kit perché si monta sul tuo smartphone letteralmente in un secondo. Scegli l’obiettivo che vuoi utilizzare e con il sistema a clip hai fatto. Nessun danno, nessun rischio ma presa sicura e affidabile.

In confezione non trovi soltanto questi due pezzi ma finanche il telecomando per scattare a distanza (funziona con il Bluetooth) e una comoda custodia che ti permette di portare tutto dietro con te in totale sicurezza.

Per quanto riguarda gli 11 pezzi differenti, ti dico subito che ci sono:

obiettivo CPL;

obiettivo caleidoscopio 3;

obiettivo caleidoscopio 6

6 obiettivo filtro flusso;

obiettivo filtro radiale;

obiettivo filtro stella a 4 linee;

obiettivo fisheye 198 °;

198 °; obiettivo grandangolare 0,63x;

obiettivo Marco 15x;

15x; 2x obiettivo del telescopio.

Cosa aspetti allora? Collegati immediatamente ora su Amazon, se sei un tipo interessato alla fotografia non c'è momento migliore. Con la promozione in corso ti porti questo kit a casa con appena 22€ e qualche centesimo.

