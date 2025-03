Un canale storico cambia la programmazione sul digitale terrestre

La piattaforma digitale terrestre continua a stupirci. Gli aggiornamenti, quasi quotidiani, riguardano sia le emittenti locali che nazionali. Ed è proprio di queste ultime che oggi vi parleremo. Infatti, un canale storico del panorama radiotelevisivo italiano, presente da tempo nel MUX CAIRO DUE, ha deciso di cambiare la trasmissione delle sue programmazioni.

In pratica, ITALIA 142, famosa per trasmettere in copia la programmazione del canale ARTE ITALIA 124, al momento sta trasmettendo un duplicato di ITALIA 136. Il canale in questione, ovvero ITALIA 14, è disponibile a livello nazionale sul Logical Channel Number (LCN) 142. Invece, ITALIA 136 continua a trasmettere alle numerazioni 136 e 154, quest’ultima con l’identificativo ITALIA 154.

Nondimeno, ARTE ITALIA 124 non ha abbandonato il digitale terrestre. Infatti, le sue programmazioni vengono comunque trasmesse sia all’LCN 124 che all’LCN 156. Quest’ultima con l’identificativo ITALIA 156.

Il nostro consiglio è quello di effettuare una risintonizzazione automatica dei canali così da evitare possibili problemi di segnale nella ricezione e trasmissione di questi canali.

Sul MUX CAIRO 2 del digitale terrestre cambiano le programmazioni

I Mux Nazionali del digitale terrestre sono stati aggiornati in queste ultime ore. Ecco il MUX CAIRO 2 dopo le recenti modifiche che lo hanno visto protagonista sulla piattaforma DTT.