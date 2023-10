I Canali in arrivo anche su Facebook e Messenger

Evidentemente, l’accoglienza riservata dagli utenti ai Canali su WhatsApp appena introdotti è stata positiva: tanto che, oggi, Meta annuncia l’intenzione di portarli anche su Facebook e Messenger. Il lancio in tutti i paesi è previsto entro le prossime settimane. Il nuovo strumento sarà messo a disposizione di coloro che gestiscono una pagina sul social network, così da poter interagire con i propri follower in una modalità inedita.

Facebook e Messenger: stanno per arrivare i Canali

Anche in questo caso, si tratta di una forma di comunicazione unidirezionale. In altre parole, gli iscritti non saranno in grado di interagire se non assegnando una reazione (attraverso emoji) ai contenuti pubblicati oppure rispondendo ai sondaggi. Qui sotto è visibile uno screenshot della nuova funzionalità, condiviso in un post dal numero uno Mark Zuckerberg.

Mediante i Canali (o canali broadcast) sarà possibile diffondere messaggi testuali, foto, video, audio e creare sondaggi inerenti agli argomenti trattati. Coloro interessati a sfruttarli hanno la possibilità di accedere alla lista d’attesa, così da ricevere un avviso non appena la novità sarà disponibile (al momento, non risulta ancora attiva in Italia).

Alla pubblicazione del primo contenuto, gli iscritti alla pagina vedranno comparire una notifica (non accadrà più in seguito) con l’invito a diventare membri. Maggiori informazioni sono riportate nella pagina dedicata del supporto ufficiale.

Ecco l’elenco delle prime realtà scelte da Meta per la creazione di un canale dedicato: Netflix, Jay Shetty, WWE, The Dodo, Hrithik Roshan, Shilpa Shetty Kundra, League of Legends, International Cricket Council e Goldmine Telefilms.

A proposito di WhatsApp, citato in apertura, sono in arrivo i messaggi vocali usa-e-getta, quelli da ascoltare una sola volta, con autodistruzione incorporata. La fase di test ha già preso inizio. L’obiettivo è quello di offrire una maggiore tutela della privacy per le comunicazioni audio contenenti informazioni personali o riservate.