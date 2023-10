Instagram: Meta annuncia controlli per la privacy migliorati

Meta intende migliorare i controlli sulla privacy per i fruitori di Instagram, permettendo loro di esaminare e gestire in maniera efficiente i dati raccolti mediante la piattaforma social da siti Web terzi.

Instagram: migliorano i controlli per la privacy

La nuova funzione è denominata “Activity Off-Meta Technologies” e permette agli utenti di bloccare del tutto specifiche attività. Si potrà pertanto esaminare quali aziende condividono informazioni con Meta, si potranno scollegare specifiche attività e sarà altresì possibile eliminare i dati raccolti.

L’implementazione sta avvenendo in questi giorni, pertanto potrebbe non essere immediatamente accessibile a tutti, ed è fruibile accedendo alla sezione Centro account della piattaforma.

Meta ha annunciato anche l’introduzione di altre funzioni, sempre nella medesima sezione di cui sopra, tra cui la possibilità di trasferire foto e video da Instagram ad altri servizi, ma per il momento non è stato specificato esattamente quali.

Un’altra novità è relativa alla possibilità di scaricare informazioni da entrambi gli account Facebook e Instagram in simultanea, mentre in precedenza veniva concesso di farlo solo in maniera separata.

Ricordiamo che la nuova versione del Centro Account è stata introdotta a gennaio 2023 e ha portato in dote un hub centralizzato per la gestione delle impostazioni di Instagram, Facebook e Messenger.

Sempre a proposito di Instagram, sono giorni che si vocifera dell’implementazione di una soluzione in abbonamento, valida pure per Facebook, che al costo di 10 euro/mese permetterebbe di rimuovere la pubblicità, ma per il momento dai piani alti di Meta non è pervenuta ancora alcuna conferma ufficiale al riguardo.