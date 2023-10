WhatsApp: arrivano i messaggi vocali usa-e-getta

Così come avviene già da tempo per le immagini, anche i messaggi vocali potranno essere inviati ai propri contatti su WhatsApp con una modalità pensata per garantire, a chi li spedisce, che potranno essere ascoltati una sola volta. La fase di test per questa novità in arrivo è iniziata coinvolgendo le versioni beta dell’applicazione su dispositivi Android (2.23.22.4) e iOS (TestFlight 23.21.1.73).

Messaggi vocali da ascoltare una sola volta su WhatsApp

A parlarne per prima è stata, come sempre, la redazione del sito WABetaInfo, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei suoi lettori e follower. Qual è l’obiettivo? È presto detto: assicurare un livello aggiuntivo di tutela per la privacy, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni che includono informazioni strettamente personali o riservate, impedendo che l’audio possa essere salvato, inoltrato o esportato. Questa la descrizione fornita.

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità per consentire agli utenti di condividere messaggi vocali con la modalità “Vedi una sola volta” abilitata, per una privacy aggiuntiva. Questa caratteristica è disponibile per alcuni di coloro che partecipano ai test con l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android scaricata da Google Play Store e con l’applicazione TestFlight per iOS.

Come si può notare nello screenshot allegato qui sopra, compare una nuova icona nell’interfaccia mostrata durante la registrazione dei messaggi vocali. Selezionandola, una volta eseguito l’invio, il mittente non sarà più in grado di riascoltare l’audio. Lo stesso vale per il destinatario, in seguito alla prima riproduzione oppure dopo averla ignorata.

Non è dato a sapere se e quanto la nuova funzionalità farà il suo debutto nella versione finale di WhatsApp. Di norma, dopo l’avvio della fase di test, seguono alcune settimane durante le quali il team di sviluppatori è impegnato nella raccolta dei feedback e nell’apportare le correzioni necessarie, prima giungere a una distribuzione su larga scala.