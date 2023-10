WhatsApp: è disponibile la una nuova interfaccia per Android

WhatsApp sta sviluppando già da qualche tempo a questa parte una nuova interfaccia per la sua app per Android che mira a rendere maggiormente coerente l’esperienza d’uso con la versione per iOS, la quale può contare su una UI decisamente ben più organizzata e strutturata. Ora, finalmente, l’attesa è finita e la nuova interfaccia è finalmente disponibile.

WhatsApp: nuova UI per Android con l’ultima beta

Infatti, con l’ultima beta di WhatsApp per Android, la versione 2.23.21.12, disponibile sul Play Store di Google, la nuova interfaccia è stata resa disponibile per un numero limitato di utenti. La medesima UI è fruibile pure per parte di un numero limitato di beta tester che installano l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Business.

Come visibile negli screenshot annessi di seguito, alla stessa maniera di quanto proposto su iOS, WhatsApp per Android avrà icone per per l’accesso alle sezioni principali dell’app, ovvero chat, chiamate, aggiornamenti e community, tutte poste sulla barra inferiore. Invece, il tasto per avviare una nuova conversazione rimarrà nella parte bassa e non verrà spostato in alto come proposto su iPhone.

Sulla parte superiore, continuano a rimanere il tasto per scattare foto e registrare video e quello per eseguire una ricerca, a cui si affianca l’icona per accedere alle impostazioni.

Da tenere presente che, unitamente alla novità in questione, la versione 2.23.21.12 della beta di WhatsApp per Android porta in dote anche un’altra novità: un’inedita funzionalità per gli eventi nelle chat. Si tratta di una nuova azione nel menu di condivisone della conversazione che include un collegamento agli eventi e che consente di crearne di nuovi con un nome specifico e scegliere quando ricevere avvisi.