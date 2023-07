WhatsApp, nuovo design arriva nella ultima Beta Android

Periodo di grandi aggiornamenti per il servizio messaggistica di casa Meta: dopo che WhatsApp è arrivato su Wear OS 3, all’interno dell’ultima beta per Android arrivano segnali più convincenti e concreti dell’implementazione imminente del Material Design 3, ovvero dello stesso stile grafico adottato per il resto del sistema operativo del robottino verde da parte di Google, chiamato altrimenti Material You. Andiamo a scoprire cosa è cambiato con l’aiuto dei colleghi di WABetaInfo.

WhatsApp cambia design su Android

Come potete vedere dagli screenshot sottostanti, catturati proprio dal team di WABetaInfo, la modifica principale riguarda l’interfaccia della barra di navigazione e una serie di elementi di design che, anziché essere completamente rotondi, ora sono quadrati ma con angoli curvi. Si tratta proprio della tipica soluzione vista con il Material Design 3 anche in altre applicazioni e in servizi di messaggistica rivali, dove l’implementazione è necessaria al fine di uniformare l’esperienza d’uso.

WhatsApp, pertanto, sta continuando a sperimentare miglioramenti all’interfaccia seguendo le linee guida di Material Design 3, dando l’accesso a un gruppo sempre più allargato di beta tester. Per accedere alle modifiche in questione, infatti, bisogna iscriversi al programma per insider tramite Google Play Store e aggiornare la propria versione di WhatsApp.

All’interno della beta 2.23.15.24 di WhatsApp per Android non risultano esserci altre novità; dunque, si tratta di un update focalizzato sul design. A metà luglio, invece, è arrivata stabilmente la possibilità di inviare messaggi agli sconosciuti grazie a un sistema che permette di usare i numeri di telefono senza registrarli nella propria rubrica.