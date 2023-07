WhatsApp disponibile per WearOS 3

Altro giorno, altre grosse novità per WhatsApp. Il servizio di messaggistica pochi giorni addietro ha visto l’avvio della distribuzione per una feature che permette di inviare messaggi ai numeri sconosciuti, ovvero non salvati nella propria rubrica. Oggi, invece, Meta ha annunciato che l’applicazione verrà ufficialmente supportata dagli smartwatch Wear OS a partire da oggi, a patti che si tratti della terza iterazione del sistema operativo per orologi.

WhatsApp arriva su Wear OS 3

L’applicazione ufficiale di WhatsApp per smartwatch consentirà agli utenti di avviare nuove conversazioni, rispondere ai messaggi e rispondere alle chiamate dal polso, per non parlare della possibilità di rispondere con messaggi vocali, emoji, testo normale e risposte rapide. In più, coloro che sono in possesso di un orologio Wear OS 3 compatibile con LTE potranno anche rispondere senza avere il telefono a portata di mano, connesso direttamente allo smartwatch.

Il tempismo di questa novità è importante: l’evento Samsung Unpacked è alle porte e, molto probabilmente, vedrà anche l’introduzione dei nuovi orologi Samsung Galaxy Watch 6, possibilmente i primi a eseguire Wear OS 4. Con questa novità, il sistema operativo di casa Google diventerà ancora più attraente e, chissà, magari Samsung Galaxy Watch 6 sarà il nuovo standard per chi desidera uno smartwatch.

Il rilascio di WhatsApp su Wear OS 3 sta avvenendo a livello globale in questi giorni e il rollout molto probabilmente richiederà qualche settimana di attesa per certi utenti.