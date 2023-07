WhatsApp permette di inviare messaggi agli sconosciuti

C’è una nuova funzionalità in fase di distribuzione da oggi per WhatsApp che permetterà di inviare messaggi ai numeri sconosciuti ovvero agli utenti non salvati nella propria rubrica dei contatti. E al tempo stesso, di conseguenza, di riceverne. La fase di rollout ha già preso il via per Android e iOS, ma come sempre accade in queste occasioni potrebbero trascorrere diversi giorni prima che possa raggiungere tutti. Per riceverla può essere d’aiuto forzare l’installazione di un aggiornamento attraverso le piattaforme Google Play e App Store.

Come inviare messaggi agli sconosciuti su WhatsApp

Per usufruirne è sufficiente iniziare a digitare il numero di telefono della persona da raggiungere nel campo della ricerca. L’applicazione avvia così il processo necessario per trovarla, in modo del tutto automatico. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, siamo riusciti a replicare l’azione sui dispositivi in nostro possesso. Lo testimonia lo screenshot allegato qui sotto.

Dunque, come capire se è già possibile farlo? Come già accennato, non bisogna far altro che aprire l’elenco delle conversazioni (scheda Chat), poi premere il pulsante per crearne una nuova, attivare quindi la ricerca (premendo il tasto a forma di lente d’ingrandimento) e infine iniziare a digitare il numero della persona da raggiungere. Una volta trovato, l’utente verrà mostrato all’interno della sezione “Non tra i tuoi contatti”. Un successivo tocco su Chatta sarà sufficiente per iniziare la conversazione. La procedura è identica sui due sistemi operativi, per le versioni Android e iOS.

A livello di privacy, la novità appena introdotta non dovrebbe implicare alcuna conseguenza negativa. Dopotutto, già oggi si ha modo di avviare una chat con qualcuno iscritto a WhatsApp e di cui possediamo il numero, pur non avendolo inserito nella rubrica. Semplicemente, elimina il passaggio fino a oggi obbligatorio che consiste nel salvarlo associandolo a un nuovo contatto.