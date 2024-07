Cancellare i dati personali online è possibile: ecco come funziona Incogni

Incogni è il servizio che consente agli utenti di ottenere la cancellazione dei propri dati personali trapelati online. Si tratta, quindi, di uno strumento che può fare la differenza, garantendo la protezione della privacy su più livelli. Il servizio, inoltre, funziona in automatico, permettendo all’utente di non dover perdere tempo a inviare direttamente le richieste di cancellazione dei dati.

Per accedere a Incogni è possibile attivare un abbonamento. Con il piano annuale è possibile sfruttare uno sconto del 50% che consente di attivare il servizio con un costo ridotto a 6,99 euro al mese. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Incogni.

Come funziona Incogni

Il funzionamento di Incogni è semplicissimo. Il servizio è accessibile in abbonamento ed è in grado di funzionare “in automatico”. L’utente non deve fare altro che attivare Incogni e autorizzarlo ad operare per suo conto.

A questo punto, sarà Incogni ad occuparsi di tutto, andando a contattare direttamente i “data broker” ovvero le aziende che gestiscono i dati online, in modo da richiedere la cancellazione dei dati dell’utente.

Le richieste, quindi, vengono gestite in automatico e l’utente riceverà report periodici in merito all’andamento delle pratiche per la cancellazione dei dati online.

In questo modo, grazie a Incogni, è possibile proteggere la propria privacy, ottenere l’eliminazione delle informazioni non autorizzate pubblicate online e proteggersi dallo spam, i tentativi di furto dell’identità e dal marketing aggressivo.

