Cancellare i propri dati online è più semplice: basta affidarsi a Incogni

Eliminare i dati personali da Internet è più facile con Incogni: il servizio in questione, infatti, rappresenta un’arma in più per gli utenti alla ricerca di un sistema efficace per proteggere la propria privacy, cancellando i dati trapelati online.

Affidandosi a Incogni, infatti, è possibile automatizzare la procedura di invio delle richieste di cancellazione dei dati ai data broker (le aziende che gestiscono i dati degli utenti), con una copertura totale del web.

Incogni prevede un sistema con sottoscrizione mensile e un costo di 12,99 euro al mese. Scegliendo il piano annuale, però, è possibile ottenere uno sconto netto, riducendo la spesa a 77,88 euro, pari a 6,49 euro al mese. Il tool mette a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere al servizio è possibile visitare il sito ufficiale di Incogni tramite il link qui di sotto.

Incogni è la soluzione giusta per cancellare i dati da Internet

Grazie a Incogni viene automatizzato il processo che permette la cancellazione dei propri dati da Internet. Tutto avviene tramite una comoda piattaforma online: si accedere al servizio e, dopo aver fornito le necessarie autorizzazioni, non bisogna fare nulla.

Sarà Incogni, infatti, a gestire, in completa autonomia, le richieste per la cancellazione dei dati online, contattando direttamente i data broker e fornendo aggiornamenti settimanali in merito allo stato di avanzamento delle pratiche di cancellazione.

Il costo è di 6,49 euro al mese andando ad attivare l’abbonamento annuale che garantisce uno sconto del 50% rispetto alla sottoscrizione mensile. L’attivazione dell’abbonamento avviene in totale sicurezza e nel pieno rispetto della privacy.

C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di recuperare la spesa e, quindi, provare il servizio in tutta tranquillità. Per tutti i dettagli sul funzionamento e per attivare Incogni è possibile accedere al link riportato qui di sotto.

