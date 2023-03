Cancellate queste app dai vostri telefoni Android: contengono il virus Hook!

Proprio mentre gli esperti di Google identificano una pericolosa falla su modem Exynos, installati all’interno di molteplici smartphone Samsung Galaxy, Google Pixel e vivo, gli esperti di SecneurX si lanciano contro una serie di applicazioni del Google Play Store contenenti un famigerato malware. Su Twitter, infatti, il team ha condiviso una lunga lista di servizi che diffondono il virus Hook su dispositivi Android.

Le capacità di questo malware

Stando a quanto condiviso da SecneurX, i cybercriminali in questione sono già noti agli esperti per avere creato i virus bancari BlackRock ed ERMAC. Grazie a questi, i responsabili degli attacchi informatici possono rubare le credenziali bancarie e dei wallet di criptovalute, prendendosi più soldi possibile assieme ai dati sensibili inclusi negli account utilizzati.

Nel caso specifico di Hook, si notano tuttavia delle capacità uniche che consentono di prendere il controllo degli smartphone, espandendosi poi su altri device connessi e completando un’intera catena di frodi. Scendendo nel dettaglio, una volta infiltratosi sul dispositivo Android il malware si converte parzialmente in un file manager per scaricare contenuti da un server di controllo, comprese le chat WhatsApp. Inoltre, non manca la possibilità di inviare messaggi usando gli account social della vittima.

In poche parole, è un grave pericolo “a piede libero”.

Cancellate queste app Android il prima possibile

Il nuovo malware Hook si sta diffondendo specialmente negli Stati Uniti, in Australia, Regno Unito, Canada, Turchia, Spagna e Italia, concentrandosi quasi esclusivamente sulle app bancarie. Salvo poche eccezioni, i virus puntano lo sguardo verso tali lidi. Ma in quali app si trova? Quella che trovate di seguito è una lista provvisoria pubblicata da SecneurX:

Logo Design Maker

Funny Emoji Keyboard

Animal Doodle Drawing

Paper Paint

Dexterity QR Scanner

Heart Rate Monitor

Fun Paint & Coloring

Beauty Christmas Songs

Epica Gamebox & Hub

Magic Face AI

Love Sticker

HD Screen Mirroring

Phone to TV

Photo Voice Translator

Effect Voice Changer

Quick PDF Scanner

Easy Voice Change

Fast Language Translator

Perfect Face Swap

Effects Photo Editor

Super Emoji Editor & Sticker

Blue Voice Changer

Cool Screen Mirroring

Phone Cleaner Lite

Digital Clock – Always display

Live Wallpaper – HD 3D/4D

Grape Camera & Photo Editor

Blood Glucose Recorder

Clever Clean – Batter Saver

Album Live Wallpaper & Theme

Shortcut Screen Mirroring

Mind Message

Advanced Cast Screen

Coloring Painting

Ci teniamo a specificare che non tutte queste app, scaricate da decine di migliaia di utenti, includono Hook: in certi casi, il malware nascosto è Harly, in altri può essere il famigerato Joker. L’avvertimento resta comunque lo stesso: vanno disinstallate il prima possibile se le avete sul vostro telefono. Google le ha rimosse dal Play Store ma, finché resteranno sui vostri dispositivi, potranno agire liberamente.

Infine, sull’account Twitter di SecneurX continua da giorni la pubblicazione di altre app ancora non eliminate che includono malware di vario genere: il consiglio è quello di tenerla osservata per rimanere sempre aggiornati.