Proteggersi online è fondamentale: con TotalAV antivirus+VPN+adblock a 19€

TotalAV offre un software in grado di proteggerti a 360°. Con soli 19€/anno puoi avere antivirus, VPN e adblock integrato. Scopri la promo.
Sicurezza Antivirus
Navigare in rete in sicurezza, proteggere la propria privacy e liberarsi della pubblicità invadente è possibile con TotalAV, il pacchetto di cybersicurezza che unisce antivirus, VPN e blocco degli annunci in un’unica soluzione.

In questo periodo è disponibile un’offerta speciale: solo 19 euro per un anno, invece dei 99 euro abituali, con un risparmio immediato di 80 euro.

TotalAV è un softare completo

TotalAV nasce come antivirus ad alte prestazioni, capace di individuare rapidamente virus, malware e altre minacce digitali, proteggendo non solo i computer ma anche smartphone e tablet. Oltre alla sicurezza, garantisce un’elevata tutela della privacy online grazie alla VPN integrata, che nasconde l’indirizzo IP e rende anonima la navigazione.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza utente, il pacchetto include anche un adblock avanzato in grado di filtrare gli annunci pubblicitari sui siti web, restituendo una navigazione fluida e senza distrazioni.

Questa combinazione di strumenti fa di TotalAV una soluzione ideale per chi vuole protezione a 360° durante l’estate – e non solo – senza rinunciare a velocità e semplicità d’uso. La promozione è attiva per un periodo limitato e consente di attivare il servizio completo a un costo contenuto per 12 mesi. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale del software.

Pubblicato il 10 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
10 ago 2025
