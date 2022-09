Cancelleria, su Amazon è il giorno giusto per risparmiare

Il giorno giusto è oggi. La scuola sta per ripartire, lo smart working è ricominciato e Amazon ha messo a segno una vetrina dedicata a tutto quell’insieme di strumenti di cancelleria che in ogni caso utilizzeremo per tutto l’anno. Non importa che tu studi su Chrome, segui lezioni su Meet, fai call su Zoom e vivi su Skype: di fianco alla tua tastiera avrai sempre e comunque dei post-it, una matita, una biro e tutto quanto possa renderti un paio di appunti da prendere al volo.

In tal caso oggi è il giorno giusto per fare provviste.

Cancelleria, vetrina delle occasioni su Amazon

Matite? -36%. Colla? -41%. Smemoranda (ebbene sì, la “Smemo” è qui per rimanere)? -17%. E poi evidenziatori (-14%), bianchetto (-42%), quaderni (-24%), raccoglitori (-25%), Pilot FriXion (-15%), post-it (-25%).

Le offerte abbracciano insomma l’intera gamma delle utility per studio e lavoro. Alla luce dei costi che ha la somma di tutte queste piccole cose, avere sconti nell’ordine del 20-40% significa mettersi in tasca un gruzzoletto niente male.

Del resto ci son cose che si devono lasciare a Excel e cose che devono rimanerne fuori: lo dicono i foglietti che hai sulla tua scrivania e le matite che ci sono vicino allo schermo. Ma il mondo si divide in due e questa è ormai questione di affinità elettiva: c’è chi il temperino lo vuole così e chi invece non può fare a meno di averne uno così.

Questione di gusti. Questione di scelte. Questione di offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.