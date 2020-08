La stampante Canon Pixma TR4550 in offerta su MW

Una stampante multifunzione 4-in-1 a poche decine di euro: il modello Canon Pixma TR4550 si può acquistare oggi sullo store online di Mediaworld al prezzo di 59,99 euro. Basa il proprio funzionamento su due cartucce e può svolgere anche il ruolo di scanner, fotocopiatrice e fax.

Canon Pixma TR4550 a 59,99 euro

A getto d’inchiostro, arriva a una risoluzione pari a 4800×1200 dpi garantendo una qualità elevata dei documenti con velocità fino a 8,8 ppm in bianco e nero e 4,4 ppm a colori. Sulla parte superiore un cassetto in grado di ospitare fino a 100 fogli. Non manca inoltre il WiFi per gestire ogni cosa senza cavi.

Non manca nemmeno un comodo display LCD accompagnato da un tastierino attraverso il quale controllare ogni operazione. Comprando oggi Canon Pixma TR4550 sullo store di Mediaworld al prezzo di 59,99 euro è possibile scegliere se ritirare il prodotto in negozio senza alcuna spesa aggiuntiva oppure se riceverlo comodamente a casa in pochi giorni aggiungendo 2,99 euro.