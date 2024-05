Canone conto e carta di credito a zero con Conto Corrente Arancio Più

Se sei alla ricerca di un conto corrente a canone zero, con la possibilità di ottenere una carta di credito gratuita e prelevare senza commissioni in Italia e in Europa, ti segnaliamo Conto Corrente Arancio Più, il conto online di ING. Il conto, azzerabile con l’accredito dello stipendio, include gratis anche una carta di debito più i pagamenti di F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA.

L’apertura di Conto Corrente Arancio avviene online tramite questa pagina del sito ING. Se si è in possesso dello SPID, la procedura completa richiede al massimo cinque minuti, grazie all’identificazione veloce attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Conto Corrente Arancio Più: il conto a canone gratuito di ING

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più sono numerosi, su tutti il canone gratuito con l’accredito dello stipendio, i prelievi e i bonifici senza commissioni e la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. In alternativo allo stipendio, è possibile azzerare il conto anche con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Nel caso non si disponga né di uno stipendio né di entrate mensili di almeno 1.000 euro, i vantaggi rimangono gli stessi pagando un canone di 5 euro al mese.

ING mette a disposizione una seconda alternativa: Conto Corrente Arancio Light. In questo caso il canone è sempre gratuito e inclusi vi sono i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, i pagamenti F24, MAV e RAV, più il canone della carta di debito Mastercard.

Per aprire Conto Corrente Arancio Più e usufruire dei suoi vantaggi è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ing.it. Puoi velocizzare la procedura completando l’identificazione tramite lo SPID.