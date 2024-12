Canone del conto e bonifici gratis per 3 anni con SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Offre il canone del conto a zero spese per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, così come i bonifici istantanei e ordinari SEPA. Il canone zero è poi previsto per il primo anno sia per la carta di debito Mediolanum Card sia per la carta di credito Mediolanum Credit Card.

Nell’ambito della nuova promozione di Banca Mediolanum, l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese consente di estendere il periodo gratuito sia del canone del conto che dei bonifici istantanei e ordinari fino al 31 dicembre 2027. Di fatto, quindi, si avrebbero 3 anni gratuiti di canone e bonifici SEPA.

Inoltre, aprendo il conto online SelfyConto entro il 31 dicembre di quest’anno, si può ottenere un Buono Amazon da 100 euro accreditando lo stipendio o la pensione oppure spendendo almeno 500 euro al mese per tre mesi con la carta di debito associata al conto.

Canone del conto e bonifici gratuiti fino al 31 dicembre 2027 con SelfyConto

Sono diversi i vantaggi legati al conto online SelfyConto. In primis il canone di tenuta del conto, gratuito fino ai 30 anni e per tutti il primo anno. Per il primo anno sono gratis anche i bonifici SEPA online, sia quelli ordinari che quelli istantanei, mentre gli under 30 beneficiano dei bonifici gratuiti fino al 31 dicembre 2027.

A proposito di questa data, l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card associata al conto permette di estendere il costo zero del canone e dei bonifici per tutti per i prossimi tre anni (appunto fino al 31 dicembre dell’anno 2027).

C’è il servizio di home banking, anche questo interamente gratuito. Tra le operazioni bancarie a costo zero vi sono gli addebiti delle utenze (la domiciliazione bancaria, ndr), i pagamenti di F24, F23, MAV e RAV. A differenza del canone del conto e dei bonifici, l’home banking di SelfyConto è sempre gratuito.

Un ulteriore vantaggio che non richiede la soddisfazione di requisiti speciali riguarda i prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’area Euro. A proposito di ciò, Banca Mediolanum sottolinea che non vi sono limiti di operazioni, dunque indipendentemente dal numero di prelievi effettuati nell’arco di un mese o di un anno le condizioni non cambiano.

Per prelevare occorre la carta di debito Mediolanum Card, a canone zero il primo anno (poi 10 euro all’anno). Appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, offre un massimale pari a 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno. Si può usare in formato digitale grazie alla compatibilità con i principali wallet digitali oggi disponibili, nonché bloccare in qualsiasi momento ovunque ci si trovi.

Come aprire il conto online SelfyConto

Per aprire il conto corrente online SelfyConto occorre collegarsi a questa pagina del sito Banca Mediolanum. Oltre al proprio telefono e a un indirizzo e-mail valido, occorre tenere a portata di mano un documento d’identità e il codice fiscale. Per completare infine con successo l’identificazione, si può procedere con lo SPID, un bonifico o un breve video tramite la webcam del proprio computer.