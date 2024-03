Canone gratuito e 5% di interesse con SelfyConto: aprilo ora

Guadagno e contemporaneamente risparmio: quale conto offre entrambi? SelfyConto di Banca Mediolanum, una soluzione innovativa a canone gratuito per il primo anno.

Il vero vantaggio di questo conto è il tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento. Come ottenere questo tasso di rendimento? Continua a leggere per saperlo.

SelfyConto, il conto conveniente non soltanto per il canone gratuito

Se la tua intenzione è quella di virare verso un conto conveniente sotto tutti i punti di vista, allora devi scegliere SelfyConto. I motivi sono diversi:

Zero costi nascosti : con SelfyConto non devi preoccuparti di pagare spese extra per i servizi bancari. I prelievi in area euro e la carta di debito sono gratis , e non ci sono commissioni nascoste. In più, se hai meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è gratuito fino al tuo compleanno .

: con SelfyConto non devi preoccuparti di pagare spese extra per i servizi bancari. I prelievi in area euro e la , e non ci sono commissioni nascoste. In più, se hai meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è gratuito . Facilità d’uso : puoi gestire il conto in modo semplice e veloce, grazie all’App Mediolanum, da cui puoi controllare il saldo e i movimenti dei conti e carte, anche di altre banche, e accedere a tutti i servizi bancari senza costi aggiuntivi . Puoi anche pagare bollette, tasse, multe e altro con un clic, e fare trading online su 24 mercati mondiali.

: puoi gestire il conto in modo semplice e veloce, grazie all’App Mediolanum, da cui puoi controllare il saldo e i movimenti dei conti e carte, anche di altre banche, e accedere a tutti i servizi bancari . Puoi anche pagare bollette, tasse, multe e altro con un clic, e fare su 24 mercati mondiali. Innovazione: SelfyConto è un conto corrente all’avanguardia, che ti permette di sfruttare le potenzialità del mobile payment. Puoi pagare con il tuo smartphone in modo sicuro e veloce, usando Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Inoltre, puoi usare il tuo smartphone come bancomat, grazie alla funzione Cashback.

SelfyConto è il conto corrente che fa per te, se vuoi avere il massimo della qualità e della convenienza. Non perdere tempo: apri il conto online in pochi minuti e approfitta del canone gratuito e dell’interesse del 5% annuo lordo.