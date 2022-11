Canone Rai addio grazie al Black Friday di Amazon

Vuoi dire definitivamente addio al Canone Rai? Alcune soluzioni intelligenti le trovi proprio su Amazon. Oggi sono anche super scontate grazie al Black Friday in corso. Prima però ti devi sbarazzare di qualsiasi dispositivo dotato di un sintonizzatore TV in grado di ricevere, tramite digitale terrestre o apparato satellitare, le trasmissioni televisive in chiaro.

Poi puoi optare per il Samsung Smart Monitor M5 in offerta a soli 189,90 euro, invece di 339 euro. Pagalo in 5 rate a tasso zero da soli 37,98 euro al mese. La versione in promozione è da 32 pollici. Essendo smart hai la possibilità di utilizzarlo non solo come monitor per il tuo PC, ma anche come raccoglitore di tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili.

Canone Rai addio: ecco alcune soluzioni Amazon in offerta

Un’altra soluzione per disfarsi del Canone Rai è la Fire TV Stick in offerta a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Questo dispositivo smart, collegato a un comunissimo monitor dotato di porta HDMI ti permette di accedere a tutte le piattaforme di streaming disponibili.

Il suo ecosistema intuitivo ti garantisce l’accesso anche ai canali in chiaro tramite internet in modo semplice, pratico e immediato. A meno di 20 euro potrai risparmiare esattamente 90 euro di Canone TV. Sbrigati e approfitta delle mega offerte Black Friday di Amazon, il colosso dello shopping online.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.