Canone Rai: cosa devi sapere se non vuoi pagare

Decidere di non pagare il Canone Rai è un rischio. Infatti, lo Stato Italiano e l’Agenzia delle Entrate non contemplano questa opzione, come si suol dire, per “partito preso”. Perciò, se nella tua mente c’era anche solo l’idea di trovare il modo per evitare l’addebito del Canone TV in bolletta aspetta a decidere solo dopo alcune informazioni importanti.

Prima di tutto devono sussistere motivi importanti per decidere di non pagare più l’abbonamento radiotelevisivo italiano che non possono essere personali. In pratica, difficoltà economica, reddito basso, inutilizzo della televisione e altro non sono accettati per promuovere un esonero ufficiale e legale.

Tuttavia, è possibile fare richiesta se si è compatibili ai soli casi di esonero menzionati proprio sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Li riportiamo di seguito per una migliore consultazione, affinché tu possa valutarli e verificare la tua compatibilità.

Possono fare richiesta di esonero tutti i cittadini italiani che hanno un’età uguale o superiore ai 75 anni e che dichiarano un reddito pensionistico annuo inferiore o uguale a 8.000 euro. Possono fare richiesta di esonero tutti i cittadini italiani che – pur essendo titolari di un contratto di energia elettrica residenziale – non detengono un apparecchio televisivo, inclusi tutti i componenti della famiglia anagrafica.

Canone Rai: richiesta di esonero

Se vuoi fare richiesta di esenzione dal Canone Rai è importante che tu sia a conoscenza delle date limite entro le quali presentare domanda. La prima è già scaduta con il 2 maggio 2023. In realtà il termine ultimo sarebbe stato il 30 aprile, ma cadendo di domenica si è posticipato di alcuni giorni. Fino a quel giorno era possibile ottenere l’esonero totale nell’intero anno.

Attualmente è possibile presentare il Modello di Rimborso per Over 75 e per Uso Privato entro il 31 luglio 2023. In questo caso, se compatibili con i casi di esonero sopra menzionati, i cittadini ottengono l’esenzione nel secondo semestre dell’anno.

Dai un’occhiata a tutti i moduli ufficiali per l’esonero dal Canone Rai da scaricare, compilare e inviare all’Agenzia delle Entrate entro il termine ultimo. Segui pedissequamente le istruzioni su come compilare le varie voci e le modalità di invio così da non cadere in errori che invaliderebbero la richiesta.