Canone zero e fino a 500€ in buoni regalo se scegli Crédit Agricole

Crédit Agricole ha lanciato una promozione molto vantaggiosa che unisce i benefici del canone zero per conto e carta alla possibilità di ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon. Per approfittarne non devi far altro che inserire il codice VISA durante l’apertura. Vediamo nel dettaglio cosa offre e come funziona l’attivazione.

Ottieni buoni regalo con il conto di Crédit Agricole

Durante i primi nove mesi non dovrai affrontare alcuna spesa per il canone, che passerà poi al prezzo mensile di 2 euro, comunque azzerabile rispettando una delle seguenti condizioni: età sotto ai 35 anni, accredito dello stipendio o della pensione, dossier titoli attivo o patrimonio pari ad almeno 5.000 euro. Include poi la carta evoluta da collegare ai wallet digitali e l’accesso alle tante funzionalità dell’home banking attraverso un’applicazione user friendly appena riprogettata dall’istituto. Per tutte le altre informazioni puoi fare riferimento alle pagine del sito ufficiale.

In merito ai buoni regalo Amazon, ecco come ottenerli per un valore complessivo che può raggiungere i 500 euro.

I primi 50 euro sono riconosciuti aprendo il conto entro il 12 febbraio 2025 e inserendo il codice VISA durante la procedura, sottoscrivendo la carta di debito Visa e poi effettuando una transizione;

durante la procedura, sottoscrivendo la carta di debito Visa e poi effettuando una transizione; altri 150 euro arriveranno utilizzando la carta di debito Visa per un minimo di spesa pari a 500 euro;

i restanti 50 euro sono legati all’accredito dello stipendio o della pensione;

non è tutto, perché attraverso il codice fornito dall’applicazione mobile sarà possibile invitare gli amici e ricevere altri buoni da 50 euro (fino a un massimo di 250 euro) per ognuno che a sua volta aprirà il conto.

I vantaggi inclusi nel conto di Crédit Agricole non finiscono qui: ci sono anche opzioni come il Conto Deposito per far crescere i propri risparmi, la possibilità di rivolgersi alle tante filiali distribuite sul territorio o al proprio consulente in caso di necessità, i bonifici SEPA gratuiti e tanto altro ancora.