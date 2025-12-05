Canone zero per un anno, cashback e altri vantaggi con Telepass: ecco la promo

È il momento giusto per scegliere Telepass. Per tutti i nuovi utenti è possibile, infatti, ottenere 12 mesi a canone zero oltre al 50% di cashback sul pedaggio, fino all’11/1. L’offerta non prevede costi di attivazione. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova al costo di 3,90 euro al mese.

Per iniziare subito a usare Telepass è possibile scaricare l’app ufficiale che consente l’accesso a un ecosistema di servizi di mobilità. L’applicazione, disponibile per Android e iOS, è scaricabile tramite ilsito ufficiale di Telepass, qui di sotto.

Un ecosistema di servizi con l’app di Telepass

Con l’app di Telepass è possibile accedere a tanti servizi direttamente dal proprio smartphone. Gli utenti hanno la possibilità di controllare i transiti in autostrada e trovare e pagare parcheggi in città. Da segnalare anche l’accesso ad altri servizi come la possibilità di acquistare vignette elettroniche, necessarie per i viaggi all’estero, e anche di gestire gli accessi all’Area C di Milano. Tramite l’app si può gestire la ricarica delle auto elettriche, pagare il bollo auto, verificare le pratiche relative alla propria vettura, come la revisione, e molto altro ancora, come l’acquisto di skipass e del Venezia Pass.

L’app permette di gestire il dispositivo Telepass e il servizio attivo per il pedaggio. Grazie alla promozione in corso, per i nuovi utenti c’è la possibilità di accedere a tale servizio con condizioni molto vantaggiose: attualmente, infatti, è possibile sfruttare 12 mesi a canone zero oltre al 50% di cashback sul pedaggio. Per scaricare l’app di Telepass e accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e, come detto, è accessibile solo per i nuovi utenti che attivano il servizio.