Canonical comunica la fine del supporto per Ubuntu 24.10

Canonical comunica la fine del supporto ufficiale per Ubuntu 24.10, che giungerà al termine il giorno 10 di questo mese. La distribuzione era stata rilasciata il 10 ottobre 2024, ma facendo parte del canale di supporto a breve termine, il sistema ha potuto beneficiare dei nove mesi canonici di aggiornamenti ufficiali. Gli sviluppatori consigliano quindi, come di consueto, di aggiornare quanto prima alla versione più recente.

Ubuntu 24.10: Canonical comunica la fine del supporto ufficiale

A partire dal 10 di luglio, le Ubuntu Security Notes non includeranno più aggiornamenti per Ubuntu 24.10. Ovviamente, senza alcun aggiornamento di sicurezza il sistema risulterà più vulnerabile a possibili falle, motivo per cui è ideale aggiornare quanto prima alla versione più recente, in questo caso la 25.04, conosciuta anche come “Plucky Puffin”.

Ovviamente aggiornare è soprattutto importante per chi utilizza la distribuzione Linux in sistemi destinati all’utilizzo aziendale, dove la sicurezza e il corretto funzionamento rappresentano la priorità. Passando a Ubuntu 25.04 Plucky Puffin, si potranno ricevere aggiornamenti fino a gennaio 2026.

Come aggiornare a Ubuntu 25.04

Aggiornare a Ubuntu 24.04 è molto facile e richiede pochi passaggi. Basterà infatti:

Apire il gestore aggiornamenti

Qui cliccare sul tasto “Verifica aggiornamenti” per cercarne di nuovi

Procedere quindi a installarli

Fatto ciò, un messaggio comparirà nel caso in cui sia disponibile una nuova versione. Fare quindi clic su “Aggiorna” e seguire le istruzioni a schermo per procedere.

Ricordiamo che le versioni normali godono di un supporto totale di 9 mesi. Se avete necessità di un periodo di supporto più lungo, è sempre consigliabile installare Ubuntu 24.04.2 LTS (Long Term Service), che consente di beneficiare di ben 5 anni di aggiornamenti, estensibili ulteriormente con il programma Ubuntu Pro.

Nel frattempo, Canonical prepara diverse novità per Ubuntu 25.10, di cui l’ultima di queste prevede l’eliminazione definitiva per il supporto al vecchio gestore finestre X11, in favore del più moderno Wayland, seguendo la decisione intrapresa da GNOME per le prossime versioni dell’ambiente desktop.