Canonical include miglioramenti a Snap prima di Ubuntu 24.10

Il direttore tecnico ad interim per il desktop Ubuntu, Oliver Smith, ha recentemente fornito un aggiornamento sulle novità dell’atteso sistema Ubuntu 24.10. Com’è noto, prima del blocco delle funzionalità di Ubuntu 24.10, la versione beta di GNOME 47 è arrivata per le build giornaliere di Ubuntu 24.10. Il desktop GNOME 47 fornirà infatti l’esperienza out-of-the-box su Ubuntu 24.10. Era prevedibile che ciò accadesse, dati tutti i grandi cambiamenti di GNOME 47 a monte dei miglioramenti di Wayland e altro ancora.

Gli ingegneri di Canonical hanno continuato a dedicare molto tempo a migliorare l’esperienza di utilizzo degli Snap su Ubuntu per queste app stand alone. Ubuntu 24.10 ora include barre di caricamento nel dock per gli Snap che si aggiornano in background. Il sistema offre anche una gestione migliorata di Snapd per il driver grafico NVIDIA più recente. In questo modo potrà funzionare meglio con lo Snap di Steam, Snap preconfigurati per le app desktop. Infine, vi è una migliore gestione della migrazione degli Snap durante gli aggiornamenti di Ubuntu.

Canonical: rilascio di Ubuntu 24.10 previsto per il prossimo 10 ottobre

Anche il Centro Software di Ubuntu 24.10 ha ricevuto miglioramenti, inclusa la pagina “Gestisci“, oltre ad altre ottimizzazioni. Gli Snap continuano a essere tra i principali focus per Canonical, offrendo un valore aggiunto che differenzia Ubuntu dagli altri sistemi. Per ottenere maggiori dettagli su questi ultimi miglioramenti per il desktop di Ubuntu 24.10 è possibile consultare il post dedicato su Ubuntu Discourse. Il freeze dell’interfaccia utente per Ubuntu 24.10 è previsto per l’inizio di settembre. Il freeze del kernel dovrebbe essere disponibile per la fine di settembre. Infine, il freeze finale arriverà all’inizio di ottobre. La versione beta di Ubuntu 24.10 è attesa per il 19 settembre, mentre il rilascio ufficiale di Ubuntu 24.10 è previsto per il 10 ottobre.