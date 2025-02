Canonical rimanda il rilascio di Ubuntu 24.04.2

Canonical doveva rilasciare Ubuntu 24.04.2 proprio domani, ma con una decisione arrivata all’ultimo minuto, ha decido di posticiparlo di una settimana. Come segnalato da uno sviluppatore, un errore durante la realizzazione delle immagini, ha fatto si che queste venissero compilate senza il nuovo kernel HWE integrato, ovvero Linux 6.11.

Canonical: un errore costringe a rimandare il rilascio di Ubuntu 24.04.2

Naturalmente, la nuova versione del kernel rappresentava la novità principale di Ubuntu 24.0.2, ed è anche necessario affinché il supporto a lungo termine sia possibile e permetta di utilizzare l’hardware più recente disponibile. Poiché il nuovo kernel viene integrato nell’ISO principale della distribuzione, questo deve arrivare contemporaneamente anche nelle varie edizioni del sistema.

Anche ricostruendo le immagini di installazione del sistema con il kernel corretto ognuna di esse richiede comunque test separati, il che non lascia più tempo per continuare a rispettare la data di rilascio ufficiale di oggi, costringendo a un rinvio inevitabile.

La nuova data scelta da Canonical per Ubuntu 24.04.2 è quindi il 20 febbraio, esattamente tra una settimana. Un’attesa che in fin dei conti non è troppo lunga e, al tempo stesso, da agli sviluppatori il tempo di rimediare all’errore.

Ad essere rinviate in passato sono anche state la prima versione di Ubuntu 24.04 LTS uscita giusto lo scorso anno, in piena estate, insieme alla sua beta. Allo scopo di non ripetere l’errore, uno degli sviluppatori Canonical ha precisato che verrà programmata un’adeguata analisi retrospettiva, in modo che questa situazione non accada nuovamente in futuro.

Il nuovo stack HWE, dotato del kernel Linux 6.11, insieme a una versione più recente di Mesa, è già in fase di distribuzione a partire da questa settimana. Gli sviluppatori sono naturalmente anche al lavoro sulla prossima versione del sistema, vale a dire la 25.04, conosciuta anche come Plucky Puffin, di cui la versione anteprima è già disponibile nelle prime ISO pubbliche per provare le novità.