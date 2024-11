Ubuntu 25.04 Plucky Puffin: disponibili le ISO anteprima

Nel frattempo che Canonical è impegnata a finalizzare il lavoro su Ubuntu 25.04 Plucky Puffin, sono già state pubblicate le prime ISO della nuova versione del sistema destinate agli sviluppatori, oltre che per chi ha intenzione di provare in anteprima l’aggiornamento.

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin già disponibile in anteprima in formato ISO

Le prime build ISO di Ubuntu 25.04, come ci si aspettava, sono basate sulla precedente versione, ovvero la 24.10 uscita il mese scorso, il 10 di ottobre. I componenti principali sono quindi gli stessi, così come le versioni software.

Il ciclo di sviluppo delle build giornaliere è di sei mesi e, durante questo periodo, le versioni verranno aggiornate con le ultime iterazioni del codice GNU/Linux, oltre che con le ultime versioni di altri componenti come l’ambiente dekstop GNOME 48, che uscirà prossimamente, le librerie grafiche Mesa 24.3 e il futuro kernel Linux 6.14.

Con Ubuntu 25.04 ci si può quindi aspettare di vedere componenti preinstallati come GCC 15 (GNU Compiler Collection), GNU Binutils 2.44, Python 3.13, LLVM 20 e Go 1.24. Come anticipato in precedenza, Plucky Puffin sarà inoltre compilato in -O3 per i sistemi con processore AMD, al fine di migliorare l’ottimizzazione del codice e, di conseguenza, le prestazioni generali. La nuova versione sostituirà anche il lettore PDF con Papers, una nuova versione che rappresenta l’evoluzione di Evince.

Chi vuole provare in anteprima Plucky Puffin può quindi già farlo scaricando la ISO del sistema dal sito ufficiale Canonical, incluse le edizioni Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu e il resto delle altre varianti in questa pagina.

Trattandosi di versioni anteprima di Ubuntu 25.04, è naturalmente lecito aspettarsi instabilità di qualsiasi tipo e problemi di gioventù, con bug vari che verranno risolti man mano che gli utenti che provano le ISO invieranno delle segnalazioni agli sviluppatori. Motivo per cui è ovviamente sconsigliato di installare queste versioni su una macchina professionale, come un server o una workstation.

Il rilascio della versione finale di Plucky Puffin è previsto per il rilascio nel mese di aprile 2025, con due eventi test previsti per il 19 dicembre e il 27 febbraio, prima di allora.