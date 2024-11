Ubuntu 25.04 avrà un nuovo lettore PDF

La prossima versione della principale distribuzione Linux di Canonical, vale a dire Ubuntu 25.04, nota anche con il nome in codice “Plucky Puffin”, è attesa per il lancio nel mese di aprire del 2025 e, tra le novità che sono trapelate nel corso di queste settimane dopo l’annuncio, è emerso che la nuova versione adotterà un nuovo lettore PDF in sostituzione di Evince, utilizzato nelle varie edizioni Canonical da molto tempo.

Ubuntu 25.04: Papers sarà il nuovo lettore PDF predefinito

A partire da Ubuntu 24.04, il sistema farà uso di un lettore PDF tutto nuovo, vale a dire Papers, con un cambiamento importante nel set di applicativi software preinstallati della distribuzione. Papers nello specifico è un’applicazione scritta attraverso la moderna libreria GTK4/libadwaita, e permette di visualizzare, cercare e annotare documenti, che può aprire in un’ampia tipologia di formati, con delle funzionalità mirate alla gestione dei PDF, come Evince.

Gli sviluppatori hanno deciso di svecchiare la precedente applicazione allo scopo di adottarne una che rappresenta la diretta evoluzione di Evince, il quale oltre che essere molto conosciuto tra l’utenza Linux, è stato apprezzato nel corso del tempo per l’esperienza che offre. Il lavoro di modernizzazione ed evoluzione dell’applicativo è stato quindi difficile, poiché si è andati a toccare un’interfaccia e delle funzioni a cui gli utenti sono stati abituati per tantissimo tempo.

Il lavoro su Papers, che sostituirà Evince su Ubuntu 25.04, è stato tuttavia difficoltoso anche dal punto di vista tecnico, dato che aggiornarne le funzionalità e introdurre nuove tecnologie offerte dall’ambiente GNOME ha giustamente richiesto importanti modifiche al codice sorgente, anche per quanto riguarda l’inserimento del codice di Evince.

Proprio per evitare di forzare i cambiamenti e venire incontro al gran numero di utenti soddisfatti da Evince, gli sviluppatori hanno deciso di biforcare il codice GTK4 per creare Papers e lavoraci su. Ciò consente di continuare a utilizzare Evince agli utenti che lo preferiscono ancora, mentre chi vuole può passare a un lettore PDF più moderno e coerente con l’ultima versione dell’interfaccia utente GNOME.

Nonostante Papers sarà utilizzato come lettore PDF predefinito su Ubuntu 25.04, è già possibile provarlo nella propria distribuzione scaricando la versione stabile da Flathub.