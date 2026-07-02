Canva non funziona: tutti gli aggiornamenti sul down del 2 luglio

Problemi per Canva: molti utenti stanno segnalando un down del servizio. Il grafico qui sotto mostra il picco dei feedback raccolti dal portale Downdetector. Seguiremo l’evolversi della situazione e pubblicheremo aggiornamenti a questo articolo appena disponibili.

Il down di Canva del 2 luglio 2026

Non sappiamo quanto sia esteso il blackout. In questo momento, la dashboard ufficiale indica tutti i sistemi come pienamente funzionanti, ma dalle segnalazioni è evidente che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Potrebbe trattarsi di un problema circoscritto, magari dovuto a un sovraccarico momentaneo dei server.

C’è chi lamenta di non riuscire ad aprire i progetti salvati o condivisi, né a caricare le immagini. Abbiamo fatto un test e possiamo confermare. Qui sotto lo screenshot che abbiamo appena catturato, provando a eseguire l’upload della copertina di questo articolo.

Non abbiamo potuto caricare “nome_file.ext”. Potresti essere disconnesso o i server di Canva potrebbero essere irraggiungibili.

Aggiornamento (2 luglio 2026, 11:03)

Il numero dei feedback inviati a Downdetector è in leggero aumento. Nessuna crescita esponenziale. Potrebbe essere dovuto al fatto che il malfunzionamento è limitato ad alcune funzionalità della piattaforma e non all’intero servizio.

Aggiornamento (2 luglio 2026, 11:31)

Persiste il problema. Il volume delle segnalazioni rimane più o meno costante. Ora anche la dashboard di Canva conferma che qualcosa non va con l’upload dei contenuti.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.