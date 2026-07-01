Google Slides crea intere presentazioni con Gemini

Basta un solo prompt per ottenere una presentazione completa, per di più modificabile. Google ha appena aggiornato Gemini su Google Slides per passare dalla generazione di qualche slide di supporto alla creazione di intere presentazioni da zero.

Fino a oggi, l’AI nelle presentazioni significava ricevere aiuto parziale, un titolo qui, un paragrafo là. Adesso Gemini costruisce l’intera struttura e l’utente la rifinite.

Gemini su Google Slides, come funziona

Si scrive un prompt che descrive la presentazione, Gemini può fare domande di follow-up su pubblico, tono, contenuto, prima di generare. Mostra un’anteprima dell’outline che è possibile modificare prima che le slide vengano create. Poi genera la presentazione completa.

Ogni slide è modificabile: testo, layout, design. È una presentazione Google Slides normale che è possibile cambiare come qualsiasi altra.

File come contesto

Si possono allegare file da Google Drive, come documenti, fogli di calcolo, e altro materiale, per dare a Gemini il contesto necessario. Se si ha una presentazione esistente con il branding aziendale, si può usare come riferimento di stile.

Gemini può anche suggerire file, email e chat rilevanti da includere, la stessa logica di Personal Intelligence che dà a Gemini accesso ai propri dati personali per ottenere risultati migliori.

Disponibilità

Il rollout è iniziato e sarà graduale. Disponibile per Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus. Incluso anche su Google AI Pro, AI Ultra, e gli add-on Education e Expanded Access. Per ora è solo in inglese.

Google ha temporaneamente aumentato i limiti di utilizzo per gli utenti Workspace che creano presentazioni con più slide tramite Gemini. I nuovi limiti, più generosi, resteranno in vigore almeno fino al 1° agosto 2026.