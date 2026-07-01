ChatGPT non è più solo un chatbot: 11 cose che sa fare oggi

All’inizio ChatGPT stupiva per la sua capacità di rispondere a qualsiasi domanda. Oggi, però, è cambiato profondamente. Continuare a utilizzarlo solo come un motore di ricerca con cui dialogare significa ignorare gran parte delle funzionalità che ha acquisito nel tempo.

Nel corso dell’ultimo anno, ChatGPT si è trasformato in qualcosa di sostanzialmente diverso: uno spazio di lavoro digitale, che gestisce progetti, ricorda le preferenze, analizza documenti, naviga sul web, genera immagini, programma attività e conduce ricerche approfondite.

ChatGPT nel 2026: 11 cose che sa fare e che la maggior parte degli utenti ignora

Ecco undici funzionalità che hanno cambiato concretamente il modo di lavorare con questo strumento.

1. Gestire un progetto intero senza ricominciare ogni volta

I Progetti sono probabilmente la funzione più sottovalutata di ChatGPT. Invece di iniziare ogni conversazione da zero, si possono mantenere progetti a lungo termine all’interno di spazi dedicati. ChatGPT ricorda i file caricati, il contesto del lavoro e gli obiettivi da raggiungere. Un progetto per il lavoro, uno per le questioni personali, uno per l’organizzazione familiare. Ogni mattina si riprende da dove si era lasciato, senza dover spiegare tutto daccapo.

2. Programmare promemoria e attività ricorrenti

Con i Task, ChatGPT diventa anche un assistente personale. È possibile programmare promemoria singoli o ricorrenti per ricordarsi di approfondire un’idea, seguire l’evoluzione di una notizia o tornare su un progetto ogni fine settimana. Il vantaggio non è solo la comodità, ma anche una maggiore continuità, le cose importanti hanno meno probabilità di essere dimenticate.

3. Ricordare come si lavora senza chiedere nulla

La memoria di ChatGPT è diventata molto più intelligente. Se la funzione è attiva, il sistema aggiorna le preferenze in base a ciò che nota nelle conversazioni. Il tono che si preferisce, il livello di dettaglio che ci si aspetta, le regole di formattazione che si chiedono sempre, ChatGPT li registra e li applica automaticamente. Il risultato è meno tempo speso a ripetere istruzioni e risposte più utili fin dal primo messaggio.

4. Condurre ricerche approfondite con fonti strutturate

La funzione di ricerca approfondita è tra le aggiunte più importanti. Invece di produrre un riassunto rapido, ChatGPT può dedicare diversi minuti a esplorare un argomento, raccogliere fonti e produrre un rapporto strutturato. Quando si tratta di comprendere un argomento complesso o di studiare un tema in profondità, è il punto di partenza migliore.

5. Comprendere foto, schermate e documenti

ChatGPT oggi comprende molto più del testo digitato. Scrittura a mano disordinata, immagini sfocate, documenti incompleti, si carica il materiale e il sistema ne estrae il contenuto rilevante senza bisogno di sfogliare decine di pagine manualmente. Con la modalità vocale e visiva attive, può persino rispondere a domande in tempo reale su ciò che la fotocamera sta inquadrando.

6. Conversare in modo sorprendentemente naturale

La modalità vocale ha fatto passi da gigante. Si può usare mentre si cucina, durante una passeggiata, in macchina grazie all’integrazione con i sistemi di bordo. Invece di digitare domande, si ragiona ad alta voce come se si parlasse con un collega o un amico. Alcune delle idee migliori nascono proprio così, dal flusso libero di una conversazione vocale che non richiede di sedersi davanti a uno schermo.

7. Generare e modificare immagini

La generazione di immagini è migliorata notevolmente. Il testo all’interno delle immagini è ora leggibile e accurato, un problema che affliggeva le versioni precedenti, e ChatGPT può modificare immagini esistenti con un semplice prompt anziché costringere a ripartire da zero ogni volta. Si possono creare bozze per illustrazioni, grafiche per i social, mockup, tutto senza aprire un programma di progettazione.

8. Scrivere codice, modificar e documenti e organizzare idee in un unico spazio

L’area di lavoro collaborativa di ChatGPT permette di scrivere, revisionare e riorganizzare testi e codice in un’interfaccia unificata. Invece di saltare tra applicazioni diverse per ogni bozza, si fa tutto nello stesso ambiente. Le integrazioni con le applicazioni esterne per la progettazione grafica permettono di aggiornare documenti o creare presentazioni senza uscire dalla piattaforma.

9. Navigare il web quando servono informazioni aggiornate

ChatGPT non è un motore di ricerca e non va usato come tale. Ma la capacità di cercare informazioni sul web risolve una delle lamentele più frequenti delle prime versioni: l’impossibilità di accedere a dati recenti. Quando serve l’ultimo comunicato di un’azienda o una notizia dell’ultima ora, ChatGPT può cercare, verificare e citare le fonti. È un modo efficace per controllare i fatti in tempo reale senza uscire dalla conversazione.

10. Ragionare su problemi complessi prima di rispondere

Questa è una capacità che spesso passa inosservata. I modelli di ragionamento più recenti non rispondono immediatamente, dedicano tempo a elaborare le domande complesse prima di formulare una risposta. Il risultato è decisamente migliore quando si tratta di pianificare qualcosa, risolvere problemi, controllare del codice o in qualsiasi situazione in cui la risposta ovvia potrebbe non essere quella giusta.

11. Integrarsi con servizi esterni

Le integrazioni con applicazioni e servizi esterni, dal calendario alla posta elettronica, dallo streaming musicale ai servizi di prenotazione, rendono ChatGPT sempre più connesso al resto della vita digitale. Più servizi si collegano, più lo strumento diventa utile: può controllare gli appuntamenti, suggerire musica, ricordare scadenze, tutto all’interno della stessa interfaccia. È l’aspetto che più lo avvicina all’idea di un collaboratore digitale vero e proprio.