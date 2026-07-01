Meta limita le funzioni AI degli occhiali smart, serve l'abbonamento

Senza passare da un vero e proprio annuncio ufficiale, Meta ha introdotto i rate limit per l’utilizzo di alcune funzionalità AI sui suoi occhiali smart. E provate un po’ a indovinare come è possibile andare oltre queste limitazioni: esatto, pagando un abbonamento premium. L’ennesimo.

La sottoscrizione a cui si fa riferimento è Meta One, al momento in fase di test in alcuni Paesi. Su una pagina del supporto ufficiale (link a fondo articolo) si legge chiaramente che non è necessario mettere mano al portafogli.

L’uso degli AI glasses non richiede alcun abbonamento e continuerai ad avere accesso alle funzioni degli AI glasses anche senza un abbonamento Meta One.

Scorrendo un po’, si incontra però una sezione dedicata proprio ai rate limit che chiarisce la situazione. In breve, per ottenere il massimo e utilizzare gli occhiali smart senza restrizioni, oltre alla spesa per l’acquisto del dispositivo già di per sé non trascurabile è da mettere in conto anche quella per il rinnovo mensile dell’abbonamento.

Non è necessario alcun abbonamento per usare gli AI glasses. Tutti i possessori di AI glasses possono usufruire di un utilizzo mensile gratuito di alcune funzioni. Se raggiungi il limite di utilizzo mensile gratuito, puoi passare a un piano Meta One Premium a pagamento oppure attendere che il limite gratuito si reimposti ogni mese.

Un esempio? La funzionalità Focus sulla conversazione, quella che amplifica le voci delle persone che si hanno di fronte, rendendo più semplice la comunicazione negli ambienti rumorosi.

Focus sulla conversazione è attualmente disponibile gratuitamente per 3 ore al mese o per 15 ore al mese per gli abbonati a Meta One Premium.

Qual è il prezzo della sottoscrizione? Meta One è proposto con la formula Plus a 7,99 dollari al mese e con il piano Premium a 19,99 dollari al mese.