SpaceX prepara uno smartphone AI? Cosa sappiamo

SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo di dispositivo AI simile a un telefono, più sottile e più elegante di un iPhone, prima della quotazione in Borsa. Lo riporta il Wall Street Journal. Il dispositivo è in una fase iniziale e il design potrebbe ancora cambiare. Musk ha smentito il report, definendolo completamente falso.

Nel linguaggio di Musk, potrebbe significare qualsiasi cosa, dalla smentita sincera alla smentita strategica che precede l’annuncio di tre settimane.

SpaceX lavora a un telefono AI?

Il prototipo è descritto come più sottile di un iPhone, qualcosa tra un piccolo telefono touchscreen e un Rabbit R1. Girerebbe su un sistema operativo proprietario e integrerebbe la tecnologia di xAI, l’azienda AI di Musk che SpaceX ha acquisito all’inizio dell’anno. Niente Android o ecosistema Google.

SpaceX ha la capacità manifatturiera per la produzione di massa, insieme a Tesla. Ha accesso ai chip necessari per il calcolo on-device. E con Starlink Mobile come potenziale concorrente di Verizon e AT&T, ha anche la connettività.

Un analista ha persino suggerito che T-Mobile o AT&T sarebbero obiettivi di acquisizione sensati per SpaceX, anche se costosi.

Tutti vogliono il dispositivo AI

OpenAI sta lavorando con Jony Ive, l’ex capo del design Apple, su un dispositivo AI che Sam Altman dice sarà più pacifico di un iPhone. La settimana scorsa, Paul Meade, il VP Apple responsabile del Vision Pro, si è unito al team hardware di OpenAI. Il progetto ha avuto difficoltà a trovare la formula giusta, secondo report dell’autunno scorso.

Se OpenAI lo fa, Musk vuole farlo meglio, è la dinamica che guida metà delle decisioni imprenditoriali di Musk dal 2023. ChatGPT vs Grok. OpenAI vs xAI. Il dispositivo AI di Ive vs il dispositivo AI di SpaceX.

Il problema è che il cimitero è affollato. Humane Pin, lanciato con grande clamore, è stato un flop colossale. E Rabbit R1, dove lo mettiamo? il dispositivo da 199 dollari non faceva nulla che il telefono non facesse già. Nessun dispositivo AI ha trovato un mercato, perché il telefono che abbiamo in tasca fa già tutto ciò che questi dispositivi promettono, e se è per questo, anche meglio.

Un’azienda che vuole vendere un dispositivo AI non equivale a consumatori che vogliono comprarlo. Perché qualcuno dovrebbe portarsi dietro un secondo dispositivo quando il telefono è già un dispositivo AI?