Canva lancia la generazione di video con Runway

Canva, la popolare piattaforma di design online, festeggia il suo 10° anniversario con un rinnovamento totale di molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra le novità più interessanti, c’è la possibilità di generare video in pochi minuti, grazie a una collaborazione con Runway ML, una startup specializzata nella creazione di video con l’AI.

Questo strumento permetterà agli utenti di Canva di trasformare le loro idee in video accattivanti e personalizzati, senza bisogno di competenze tecniche o software specifici.

Canva ha rilasciato un importante aggiornamento del suo Magic Studio, una funzione che permette di creare video in modo semplice e veloce. Con Magic Media, gli utenti possono inserire del testo o caricare un’immagine e lasciare che l’integrazione con Runway generi automaticamente un video di massimo 18 secondi. Il video sarà basato sul contenuto del testo o sull’aspetto dell’immagine, aggiungendo effetti di movimento e di telecamera.

In un post su X (ex Twitter), il cofondatore e CEO di Runway Cristóbal Valenzuela ha scritto: “Sono entusiasta di collaborare con Canva. Sono in arrivo grandi cose“.

Excited to partner with Canva. Great things are coming. https://t.co/wf8rKq90qc — Cristóbal Valenzuela (@c_valenzuelab) October 4, 2023

In un post sul blog, Valenzuela ha scritto: “La missione di Runway è quella di garantire che chiunque, ovunque, possa raccontare le proprie storie. Crediamo che le tecniche di deep learning applicate ai contenuti audiovisivi cambieranno per sempre l’arte, la creatività e gli strumenti di progettazione. Questa partnership è un passo entusiasmante per portare avanti questa missione, mettendo Gen-2 nelle mani degli utenti di Canva, in modo che possano aggiungere la potenza del video ai loro progetti“.

Magic Studio: una piattaforma di design AI

Magic Studio di Canva non vuole offrire agli utenti solo video generativi.

Magic Studio è “la prima piattaforma di progettazione AI all-in-one sul mercato“, secondo Adams, e comprende altre nove nuove importanti funzioni AI che si basano sull’assistente di copyright Magic Write (alimentato da GPT-3 di OpenAI) e sulla funzione AI generativa testo-immagine costruita sul modello open source Stable Diffusion introdotto lo scorso anno.

Tra questi ci sono: