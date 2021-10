Canva Pro, fino a 5 utenti da 11,99€ al mese: provalo gratis per 30 giorni

Canva è un interessante e pratico software di editing immagini utilizzato giornalmente da migliaia di utenti in tutto il mondo. Oltre alle versione free, molto più ridotta in contenuti e funzionalità, esiste anche una versione Pro, arricchita di numerosissime esclusive. Il piano Pro è venduto a prezzi differenti a seconda del numero di utenti massimo che può usufruirne: il più conveniente comprende da 1 a 5 utenti ed il costo è di 11,99 euro al mese (pari a 2,39 euro a persona) oppure di 109,99 euro all'anno (1,83 euro a persona). Non sei sicuro dell'efficienza di Canva? Provalo per 30 giorni gratuitamente.

Acquistando la licenza Canva Pro si avrà diritto a tutto ciò che comprende la versione gratuita, più dei contenuti e risorse aggiuntive. Fra queste, le più interessanti sono più di 100 milioni di immagini, video, audio e grafiche stock premium e più di 610mila template e nuovi design ogni giorno. Per quanto riguarda invece le funzioni, Canva Pro offre “Background Remover”, un pratico tool per eliminare istantaneamente qualsiasi sfondo dalle nostre immagini e “Magic Resize”, per ridimensionare i file un numero illimitato di volte. In più, gli utenti potranno accedere ad un cloud storage di ben 100 GB in cui conservare i propri progetti e file.

Queste sono soltanto alcune delle funzionalità di Canva Pro, a cui vanno aggiunte la modalità “Animator Pro” per dare vita a GIF e file MOV e oltre 3mila premium font pronti all'uso. Molto utile è la possibilità di condividere template e design assets con il proprio team, collaborando insieme alla realizzazione di nuovi progetti. Questa funzione è disponibile soltanto acquistando Canva Pro: il prezzo mensile per un abbonamento fino a 5 utenti è pari a 11,99 euro, ovvero 2,39 euro a persona. Acquistando l'abbonamento annuale il risparmio è garantito: 109,99 euro, ovvero 1,83 euro a persona. Ogni utente supplementare avrà un costo aggiuntivo di 66 euro annui oppure di 7 euro mensili. La versione Pro di Canva è disponibile anche per una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale è possibile testare tutte le funzioni e accedere alle risorse extra fornite dal piano a pagamento.