Canva si rinnova: Strumenti magici e abbonamento Enterprise

Forte di una crescita importante registrata nell’ultimo periodo, Canva è pronta alla sua prossima evoluzione. La piattaforma, già oggi scelta da 185 milioni di utenti su base mensile, introduce una serie di nuovi strumenti dedicati alla creatività e una formula di abbonamento dedicato alle aziende. Diamo uno sguardo alle novità più importanti tra quelle presentate. Gli annunci sono giunti dal palco dell’evento Create 2024 andato in scena a Los Angeles. È possibile rivederlo in streaming sul canale YouTube ufficiale.

Le novità di Canva annunciate a Create 2024

Il più significativo è quello che riguarda un editor riprogettato e pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti. L’interfaccia è stata sottoposta a un restyling che rende più semplice passare da un progetto all’altro, accedere alle risorse condivise, consultare le linee guida del brand e collaborare con gli altri membri del team. Il primo milione di utenti che scoprirà come arrivarci dalla homepage del servizio (attraverso ciò che è definito un portale nascosto ) potrà sfruttare tutto questo fin da subito, per tutti gli altri il rollout inizierà nel mese di agosto.

Come anticipato, debutta l’abbonamento Enterprise dedicato alle aziende. Si tratta di una soluzione pensata per consentire alle imprese di migliorare la creazione dei contenuti, incrementare la produttività e ridurre i costi grazie a una piattaforma all-in-one per il design e la collaborazione . Include una console di amministrazione centralizzata per la gestione dei team e delle autorizzazioni concesse. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale.

Courses è una delle altre novità presentate. Si tratta di una funzionalità che permette di trasformare quanto creato in contenuti interattivi che potranno essere sfruttati come materiali per lezioni destinate agli agli altri membri del team.

Ancora, Work Kits costituisce una raccolta di risorse e template personalizzati per la mansione svolta da ogni specifico collaboratore, così che possa contare su un punto di partenza per lo sviluppo di un progetto. I primi disponibili sono dedicati agli addetti a risorse umane, vendite, marketing e creatività.

Strumenti magici: un’iniezione di IA

Per tutte le altre novità destinate ai professionisti rimandiamo al comunicato ufficiale. Concentrandosi invece sui cosiddetti Strumenti magici, si tratta di funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per la creazione o l’elaborazione dei contenuti.

Ad esempio, Momenti salienti genera istantaneamente brevi filmati ricavati dalle riprese quando si effettua editing dei video, mentre Conversione magica trasforma qualsiasi progetto in un documento personalizzato in pochi click.

Acquisizione magica seleziona qualsiasi elemento in un’immagine per spostarlo, riposizionarlo o ridimensionarlo, Stili applica lo stile di qualsiasi progetto a un altro, Scrittura magica (ottimizzata) crea testi di impatto, Miglioramento voce elimina i rumori ambientali nei filmati e Layout propone punti di partenza su cui lavorare in modo coerente con il brand.

Nei mesi scorsi, Canva ha annunciato l’acquisizione di Affinity, con l’obiettivo non dichiarato (ma piuttosto esplicito) di sfidare Adobe. Dal settembre scorso, l’accesso ai suoi strumenti è inoltre disponibile sotto forma di plugin per ChatGPT.