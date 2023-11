Canva aggiunge la musica di artisti famosi per i progetti

La piattaforma di progettazione grafica Canva offre ora ai suoi utenti Pro ed Education l’accesso a una libreria musicale di vari artisti. Gli individui o le organizzazioni che si abbonano a questi pacchetti a pagamento possono aggiungere brani da un catalogo “con alcuni dei più grandi artisti del mondo” ai loro progetti, che siano video, post per i social network o qualsiasi altro tipo di contenuto, spiega Canva nel suo comunicato stampa.

Le canzoni più popolari, dal pop al jazz, dall’heavy metal alla disco, possono ora essere utilizzate in Canva per creare video e design.

Per rendere disponibili “i brani in vetta alle classifiche, dai grandi classici fino alle ultime novità“, Canva ha siglato partnership con Warner Music Group e Merlin, due colossi della distribuzione musicale. Si troveranno artisti come Michael Bublé, Vance Joy, Kenya Grace, Curtis Mayfield e molti altri. In tutto, “mezzo milione di brani” costituiscono la libreria musicale di Canva.

Come aggiungere la musica ai progetti su Canva

“L’aggiunta della musica a Canva è una naturale evoluzione della nostra visione di riunire tutto in un’unica piattaforma“, ha dichiarato Silvia Oviedo, responsabile dei contenuti, della scoperta e della stampa di Canva. In effetti, secondo l’editore, la domanda di musica è in forte crescita, soprattutto da parte degli utenti che creano contenuti per TikTok.

Per accedere a questa libreria musicale, è richiesto un abbonamento a Canva Pro o Education. Con l’abbonamento attivo, si può trovare una nuova scheda Audio nel pannello di navigazione a sinistra dell’interfaccia di creazione. In questa scheda, si possono cercare e selezionare i brani disponibili. Per aggiungere il brano alla propria creazione, basta trascinarlo e rilasciarlo. Si può poi modificare il brano per adattarlo al layout o design scelti.

Canva sottolinea inoltre che “questa libreria musicale non può essere utilizzata per contenuti creati a scopo commerciale, indipendentemente dal tipo di abbonamento“.