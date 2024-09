Capsule Caffè Borbone A Modo Mio: le compatibili che amerai

Buonissime, le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Nera, compatibili con le macchine Lavazza A Modo Mio, sono spettacolari. Oggi le trovi in offerta a soli 0,19€ l’una su eBay. Si tratta di una promozione fantastica da prendere subito al volo. Te ne innamorerai al primo sorso. Cosa stai aspettando? Stanno andando a ruba.

Per ottenere questo prezzo così competitivo devi inserire il Coupon SETTEMBRE24 all’interno della sezione “Codici Sconto”. La trovi alla pagina del metodo di pagamento, prima del check out. In questo modo ottieni un extra 10% di sconto.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Con spedizione veloce, le Don Carlo Miscela Nera, ti arriveranno a casa velocemente, senza lunghe attese. Approfitta ora di questa offerta per farti una scorta di cialde per un espresso sempre perfetto a casa tua.

Capsule Caffè Borbone: compatibili A Modo Mio, sono perfette

Inserisci le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Nera nella tua macchina Lavazza A Modo Mio, sono perfettamente compatibili, e goditi il vero espresso napoletano. Dal gusto deciso e dall’aroma intenso, questo caffè è la soluzione perfetta per risparmiare senza rinunciare al buon caffè. Mettile nel carrello a soli 0,19€ l’una.

Ottieni questo super sconto sfruttando il Coupon SETTEMBRE24 ancora in corso. Sbrigati perché scade il 15 settembre, salvo esaurimento scorte anticipato. Inoltre, selezionando un acquisto multiplo puoi ottenere un extra sconto massimo del 5% in carrello.

Ogni capsula è confezionata singolarmente, subito dopo la macinatura dei chicchi, per offrire il massimo della freschezza e del gusto. Proprio come fossero appena stati tostati, i chicchi sprigionano un aroma di caffè pazzesco. Lasciati inebriare da questo profumo.

Al gusto l’aroma è rotondo e pieno. Al palato l’espresso è cremoso e vellutato. Insomma, un’esperienza unica e irripetibile che puoi goderti tutte le volte che vuoi a casa tua. Acquista ora le Capsule Caffè Borbone compatibili A modo Mio con soli 0,19€.