Capsule Caffè Borbone Blu Nespresso a soli 0,19€ su Amazon

Per il tuo espresso a casa buono come al bar scegli adesso le Capsule Caffè Borbone Respresso Miscela Blu compatibili Nespresso! Le trovi in offerta a tempo al 22% di sconto su Amazon proprio in questo momento, ma potrebbero terminare da un momento all’altro. Acquistale a soli 0,19 centesimi a unità. Un risparmio incredibile da prendere subito al volo e da mettere in ogni tazza.

Miscela Blu unisce la perfetta dolcezza della miscela Arabica alla decisa acidità della miscela Robusta. Questo equilibrio regala un sorso piacevole al palato e persistente al gusto. La giusta quantità di chicchi macinati all’interno della capsula rende il caffè un connubio perfetto tra aroma e crema. Al palato è vellutato e piacevole. Insomma, un’esperienza sempre perfetta e a scarto zero.

Quindi, ogni volta che metterai la capsula nella tua macchinetta otterrai sempre lo stesso risultato. Un espresso buono e cremoso, proprio come quello del bar. Sarai lanciato in un viaggio andata e ritorno da Napoli ad ogni sorso. Infatti, il processo selettivo e produttivo di Caffè Borbone ha l’obiettivo di regalare in tazza il vero espresso partenopeo, con tutte le sue caratteristiche peculiari.

Le Capsule Caffè Borbone Respresso Miscela Blu compatibili Nespresso sono tutte confezionate singolarmente. Questo non rende il packaging solamente ordinato, ma permette di conservare al meglio ogni singola capsula per proteggerla dal tempo e dal deterioramento. Infatti, vengono confezionate in ambiente protetto per mantenere tutta la fragranza dalla torrefazione a casa. Acquistale subito a soli 0,19 centesimi a unità su Amazon!