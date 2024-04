Capsule Caffè Borbone Nescafé Dolce Gusto: prezzo REGALO su eBay

Le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa compatibili con le macchine a uso domestico con marchio Nescafé Dolce Gusto sono una soluzione furba. Infatti, ti assicuri tanta qualità, compatibilità al 100% e risparmio. Oggi sono addirittura in offerta. Acquistale a 22 centesimi l’una!

Questa super promozione la trovi in esclusiva su eBay, il re dello shopping online. Con quantità disponibile limitata, questa offerta sta andando a ruba. Tra l’altro più acquisti e meno spendi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa Nescafé Dolce Gusto: promo speciale

Le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa Nescafé Dolce Gusto sono in promozione speciale su eBay. Acquistale subito, prima che terminino le scorte disponibili. Il venditore ha il 99,5% di feedback positivi e con l’acquisto include anche Servizio eBay Premium e Garanzia Cliente eBay.

Ogni capsula è dotata di un sigillo salvaroma che assicura il massimo della freschezza, per vivere un’esperienza unica bevendo il tuo espresso come al bar, anzi meglio del bar. In questo modo è preservata anche l’igiene perché nulla contaminerà la miscela al suo interno.

Acquista le Capsule Caffè Borbone Miscela Rossa Nescafé Dolce Gusto a soli 22 centesimi l’una. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.